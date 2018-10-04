"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Ronaldo'nun iddiaları yalanlayıp, iddiayı ortaya atan gazeteye dava açacağını söylemişti. İngiliz The Sun gazetesi, Ronaldo ile Kathryn Mayorga'nın gece kulübündeki görüntülerini paylaştı.

Kathryn Mayorga adlı manken-model, geçtiğimiz günlerde Portekizli süper yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı.

Model Mayorga, 2009 yılında Cristiano Ronaldo'nun kendisine bir otelin kral dairesinde tecavüz ettiğini öne sürmüştü.

İddiaların üzerinden çok uzun bir süre geçmeden İngiliz The Sun gazetesi, tecavüz olayının yaşandığı geceye ait olduğunu iddia ettiği paylaştı.

Mayorga, Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettikten sonra; "Genellikle kibar bir adamım, olanlar için özür dilerim" dediğini de iddiaları arasına eklemişti.

Yayınlanan fotoğraflarda Mayorga ve Ronaldo'nun oldukça samimi vaziyette dans ettikleri görülüyor.

Tecavüz iddialarının ortaya çıkmasından sonra Mayorga, iddiaları tekrarlamaması karşılığında 287 bin £ 'sus payı' almıştı.

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