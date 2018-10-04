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"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Geçtiğimiz haftalarda ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya yöneltilen tecavüz suçlamalarının yaşandığı geceye ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ünlü futbolcu Ronaldo ve Kathryn Mayorga'nın oldukça samimi vaziyette olduğu görülüyor.

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"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Geçtiğimiz haftalarda ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'ya yöneltilen tecavüz suçlamalarının yaşandığı geceye ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ünlü futbolcu Ronaldo ve Kathryn Mayorga'nın oldukça samimi vaziyette olduğu görülüyor.

04 Ekim 2018 Perşembe 08:11
"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Ronaldo'nun iddiaları yalanlayıp, iddiayı ortaya atan gazeteye dava açacağını söylemişti. İngiliz The Sun gazetesi, Ronaldo ile Kathryn Mayorga'nın gece kulübündeki görüntülerini paylaştı.

Kathryn Mayorga adlı manken-model, geçtiğimiz günlerde Portekizli süper yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı.

Model Mayorga, 2009 yılında Cristiano Ronaldo'nun kendisine bir otelin kral dairesinde tecavüz ettiğini öne sürmüştü.

İddiaların üzerinden çok uzun bir süre geçmeden İngiliz The Sun gazetesi, tecavüz olayının yaşandığı geceye ait olduğunu iddia ettiği paylaştı.

Mayorga, Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettikten sonra; "Genellikle kibar bir adamım, olanlar için özür dilerim" dediğini de iddiaları arasına eklemişti.

Yayınlanan fotoğraflarda Mayorga ve Ronaldo'nun oldukça samimi vaziyette dans ettikleri görülüyor.

Tecavüz iddialarının ortaya çıkmasından sonra Mayorga, iddiaları tekrarlamaması karşılığında 287 bin £ 'sus payı' almıştı.

Kathryn Mayorga adlÄ± model, geÃ§tiÄimiz gÃ¼nlerde Portekizli sÃ¼per yÄ±ldÄ±z Cristiano Ronaldo'yla ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir iddia ortaya atmÄ±ÅtÄ±.

Mayorga, 2009 yÄ±lÄ±nda Cristiano Ronaldo'nun kendisine bir otelin kral dairesinde tecavÃ¼z ettiÄini iddia etmiÅti.

Ä°ddialarÄ±n Ã¼zerinden Ã§ok uzun bir sÃ¼re geÃ§meden Ä°ngiliz The Sun gazetesi, tecavÃ¼z olayÄ±nÄ±n yaÅandÄ±ÄÄ± geceye ait olduÄu iddia edilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri paylaÅtÄ±.

Mayorga, Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavÃ¼z ettikten sonra; "Genellikle kibar bir adamÄ±m, Ã¶zÃ¼r dilerim" dediÄini de iddialarÄ± arasÄ±na eklemiÅti.

YayÄ±nlanan fotoÄraflarda Mayorga ve Ronaldo'nun oldukÃ§a samimi Åekilde dans etmeleri dikkatlerden kaÃ§mÄ±yor.

Ronaldo ve Kathryn Mayorga'nÄ±n o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ortaya Ã§Ä±ktÄ±!

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Cristiano Ronaldo'dan tecavüz açıklaması
Cristiano Ronaldo'dan tecavüz açıklaması
''Ronaldo bana tecavüz etti''
''Ronaldo bana tecavüz etti''
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