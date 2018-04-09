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Tayfur Havaalanına Füze Saldırısı: Rusya Saldırıyı Kimin Yaptığını Açıkladı

Suriye'de bulunan Tayfur Havaalanına önceki gün füze saldırısı düzenlendi. Düzenlenen saldırının ilk başta ABD tarafından yapıldığı iddia edilmişti. Ancak Rusya kaynaklarından bir açıklama yapıldı ve saldırının kimin yaptığı dünya kamuoyuna duyuruldu.

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Tayfur Havaalanına Füze Saldırısı: Rusya Saldırıyı Kimin Yaptığını Açıkladı

Suriye'de bulunan Tayfur Havaalanına önceki gün füze saldırısı düzenlendi. Düzenlenen saldırının ilk başta ABD tarafından yapıldığı iddia edilmişti. Ancak Rusya kaynaklarından bir açıklama yapıldı ve saldırının kimin yaptığı dünya kamuoyuna duyuruldu.

09 Nisan 2018 Pazartesi 10:14
Tayfur Havaalanına Füze Saldırısı: Rusya Saldırıyı Kimin Yaptığını Açıkladı

Suriye kaynaklı resmi haber ajansı SANA, ülkenin merkezinde bulunan Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildiği haberini son dakika olarak geçti.

"Tayfur havaalanını birden fazla füze vurdu" ifadeleri ile duyurulan haberin ardından, havaalanını kimin vurduğu büyük merak konusu oldu. Beklenen açıklama Tusya'dan geldi. Rusya kaynaklarından yapılan son dakika açıklamasında saldırının Lübnan hava sahası içerisinden, İsrail savaş uçakları tarafından düzenlendiği belirtildi. Rusya, iki İsrail savaş uçağı tarafından atılan 8 füzeden 5'inin Suriye hava savunma savunma sistemleri tarafından engellendiğini belirtti. Saldırının hemen arkasından açıklama yapan ABD ve Fransa ise Suriye'de herhangi bir hava saldırısı düzenlemediğini açıklamıştı.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Suriye devlet televizyonunun geçtiği son dakika haberinde, Humus'ta bulunan Tayfur askeri havaalanı yakınlarında yüksek seste patlamaların duyulduğunu bildirdi.

TRUMP HAYVAN DEMİŞTİ

Başkent Şam yakınlarında bulunan Doğu Guta'daki yardım görevlileri hükümeti, Cumartesi akşamı kuşatma altındaki bölgeye kimyasal silahla saldırı düzenlemekle suçladıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump "hayvan" ifadesini kullandığı Esad için "büyük bir bedel ödeyecek" demişti.

ABD AÇIKLAMA YAPTI

Trump'ın bu flaş çıkışının ardından saldırının ABD tarafından yapıldığı iddia edildi. Ancak Amerikalı yetkililer saldırıyı Washington'ın gerçekleştirmediğini söylüyor.

PENTAGON SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

Fransız haber ajansı AFP'ye konu iel ilgili açıklamada bulunan Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü, şu ifadeleri kullandı: "Şu an, Savunma Bakanlığı Suriye'de hava saldırıları gerçekleştirmiyor"

Sözcü, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Ancak durumu yakından izlemeye devam ediyoruz ve Suriye ile başka yerlerde kimyasal silah kullananlardan hesap sorulması için diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz"

Reuters'a konuşan Amerikalı bir üst düzey yetkili de, ABD'nin Suriye hükümetine ait askeri üsse herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini söyledi.

LÜBNAN BASININDA İSRAİL AÇIKLAMASI

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Manar kanalı, olayın 'İsrail saldırganlığı' olduğunu iddia etti.

Haaretz gazetesinin aktardığına göre, İsrail Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili söz konusu iddia hakkında konuşmayı reddetti. 

RUSYA AÇIKLADI

Rusya Savunma Bakanlığı İsrail'e ait iki savaş uçağının saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rusya, iki İsrail savaş uçağı tarafından atılan 8 füzeden 5'inin Suriye hava savunma savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

BM GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANACAK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Pazartesi günü sabah saatlerinde ABD'nin ve diğer sekiz üye ülkenin talebiyle acil olarak toplanacak.

"Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler" nedeniyle Rusya'nın talebi sonucu yapılacak BMGK acil toplantısı ise öğle saatlerinde olacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSuriyeABDTayfur Havaalanı
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