Taşeron İşçiler Maaşlarında 600 TL Kayıp Yaşayacak!

696 sayılı KHK ile 2 Nisan 2018 tarihinde taşeron şirketlerden kadroya geçen işçilerin maaş kayıpları meydana geldi. Buna göre taşeronda maaş kaybı 2 yıllık süreçte arttı ve genel idarelerde 4/D'li sürekli işçi kadrosuna ve belediyelerde belediye şirketlerine geçen işçiler enasyon rakamlarının dün açıklanması ile bir kez daha mağdur oldu.

TÜİK tarafından Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre TÜFE'nin yüzde 2 arttığı ifade edildi. Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla yeni yılda vergi, harç ve cezalara yüzde 22.58 oranında zam gelecek.

AYLIK 600 TL MAAŞ KAYBI

YHK'nın toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre 2020 yılı sonlarına kadar taşerondan kadroya ve belediye şirketlerine geçen işçilere 6'şar aylık dönemlerde yüzde 4+4 şeklinde zam yapılacağı duyurulmuştu. Ancak taşeronda kadroya ve belediye şirketlerine geçen işçilere enflasyon farkı ödemesi yapılmıyor.

İlave tediye ve ikramiye vb. diğer ek ödemeler hariç kadro alan taşeron işçiler bundan dolayı maaş kaybı yaşıyorlar. Enflasyon farkı ödmesi yapılmadığından dolayı işçilerin kaybı 2 yıllık dönemde aylık olarak 600 TL'yi buluyor.

Bu hesaplama en düşük maaş olan 2000 liraya göre kabaca yapılmış bir hesaplama. Yüzdelik fark ile çalışan ve maaşı asgari ücrete göre daha yüksek olan işçilerde rakam daha da artıyor

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