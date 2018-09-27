Tamamen Ücretsiz 50 Gün Gemi Yolculuğuna Katılmak İster misiniz?

Japon gençleri ile diğer ülke gençleri arasında dostluk ve karşılıklı hoşgörünün geliştirilmesini sağlamak, gençlerin diğer kültürleri öğrenmelerine imkan tanımak maksadıyla Japon Hükümeti tarafından “Dünya Gençlik Gemisi” Programı gerçekleştirilmektedir.

Dünya Gençlik Gemisi Programı, 15 Ocak 2019 ile 1 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Yaklaşık 50 gün sürecek olan programa katılmak isteyen adayların, başvuru formunu online olarak doldurarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne e-posta (genclikcalismalari@gsb.gov.tr) ile, 7 Ekim 2018 saat 24.00’e kadar göndermeleri gerekiyor.

Türkiye – Japonya arası gidiş – dönüş uçak bileti, konaklama, Japonya’da ve gemi yolculuğu sırasındaki yemek ve ulaşım giderleri Japon Hükümeti tarafından karşılanacak. Program sırasında gerek duyulması halinde, tıbbi tedavi ve hastaneye yatış giderleri ve diğer giderler ise program katılımcılarına aittir.

Katılımcılarda aranan koşullar:

Programın tamamına katılabilmek (15 Ocak 2019 – 1 Mart 2019),

Programdan önce yapılacak olan ön hazırlık toplantılarına katılabilmek,

Bedenen ve zihnen uzun süreli bir yolculuğu, özellikle de gemi yolculuğunu kaldırabilecek durumda olmak,

18 ile 30 yaş arasında olmak (1 Nisan 2018 itibari ile),

Türkiye’de ikamet ediyor olmak,

Gençlik etkinliklerinde veya kuruluşlarında aktif katılımcı olmak,

Programın anlam ve amacını tam anlamıyla kavramış olmak ve program süresince grupla uyum halinde hareket edebilecek olmak;

Gençlerin gelişimini teşvik eden çeşitli aktivitelere katkı sağlayabilmek ve kültürel, mesleki, eğitsel vb. açıdan uluslararası değişimde aktif olmak;

Lisans düzeyinde gerçekleştirilen aktivitelere katılım sağlayabilecek düzeyde iyi derecede İngilizce bilmek;

Japonya’ya ilişkin bilgi sahibi olmak ve Japon kültürüne ilgi duymak;

Daha önce Japonya Kabine Ofisi tarafından desteklenen uluslararası gençlik değişim programlarında yer almamak.

Ayrıntı bilgiyi Gençlik ve Spor Bakanlığının sayfasından alabilirsiniz.

Kaynaklar; ab-ilan.com

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