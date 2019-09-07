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'Sürprizim var, gözünü yum’ dediği eşini bıçakladı

İngiltere’de bir adam, eşine sürpriz hazırladığını söyleyerek gözlerini yummasını istedikten sonra bıçakla boğazına vurdu.

'Sürprizim var, gözünü yum’ dediği eşini bıçakladı

İngiltere’de bir adam, eşine sürpriz hazırladığını söyleyerek gözlerini yummasını istedikten sonra bıçakla boğazına vurdu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 08:51
'Sürprizim var, gözünü yum’ dediği eşini bıçakladı

Herald Publicist’in aktardığına göre, Shaun ve Lora Might çiftinin evinde meydana geldi. Akşam yemeği yendikten sonra Shaun eşine bir sürprizi olduğunu, bu yüzden gözlerini yumması gerektiğini söyledi. Lora, “Umarım köpek yavrusudur” dedi.

Ama adam beklenmedik bir şekilde bıçakla eşinin boğazına darbe indirdi. Ardından acili çağırdı ve Lora hastaneye kaldırıldı. Doktorlar kadını kurtarmaya çalışırken Shaun polis karakoluna götürülüyordu.

Eşinin saldırması için hiçbir nedenin olmadığını dile getiren kadın, birkaç yıldır mutlu evlilik yaşadıklarını ve halen neden öyle yaptığını anlamadığını söyledi.

Ön belirlemelere göre adam, olayın arifesinde işten çıkarılmıştı. Ev kredisini ödeyemeyeceğinden tedirgin olan Shaun eşini öldürdükten sonra intihar etmeyi planlıyordu.

Eşinin korkunç saldırısına rağmen Lora Might doktorların müdahalesi sayesinde kurtarılırken, Shaun Might ise cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanıyor.

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