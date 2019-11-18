Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 16°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
107062
ALTIN
270.365
DOLAR
5.7306
STERLIN
7.4250
EURO
6.3371
AÖF Öğrencilerinin İndirimli Kart Hesabı! Ay 165 TL Cepte Kalıyor!
Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Çalışmadan emekli olmanın şartları neler?
Jandarma korucu alımı yapılacak! Korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?
Banka borcu olanlar dikkat! Ödeyenler kara listeden çıkıyor
Bakan Açıkladı: Belgesi Olmayanlar Bu İşleri Yapamayacak!

Suriye'de Türk Askerine Alçak Saldırı!

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri Güvenli Bölge'de 8'inci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi. YPG'li teröristler konvoyun geçişi sırasında taş ve molotofla saldırdı.

Suriye'de Türk Askerine Alçak Saldırı!

Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri Güvenli Bölge'de 8'inci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi. YPG'li teröristler konvoyun geçişi sırasında taş ve molotofla saldırdı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 15:48
Suriye'de Türk Askerine Alçak Saldırı!

Soçi mutabakatı kapsamında varılan anlaşma doğrultusunda Güvenli Bölge'de devriye gerçekleştiren Türkiye ve Rusya konvoyuna saldırılar devam ediyor. Daha önce de taşla saldıran terör örgütü YPG'nin yandaşları bugün de molotof kokteyliyle konvoya saldırdı.

KONVOYA SALDIRILAR BİTMİYOR
Sosyal medyada paylaşılan skandal görüntüler tepkilere yol açtı. Güvenli Bölge'de 8'incisi gerçekleşen Türkiye-Rusya ortak devriyesine çirkin bir saldırı yapıldı. Çocuklarla ve yaşlılarla konvoya molotof atan YPG'liler, askerlerin canını tehlikeye soktu.

MSB: 8'İNCİ KARA DEVRİYESİ TAMAMLANDI
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 8'inci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen 8'inci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı" denildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeTürkiyeRusyaAskerYpgTeröristMolotof
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Uzaylılar nükleer silahlara müdahale ediyor'
'Uzaylılar nükleer silahlara müdahale ediyor'
Mağazada rezalet! Mağazada idrarını yapan genç kadına tepki yağdı
Mağazada rezalet! Mağazada idrarını yapan genç kadına tepki yağdı
Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim'i Çöpe Attı!
Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim'i Çöpe Attı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim