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Sosyal medya fenomeni genç kız vahşice öldürüldü !

ABD'de yaşayan 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bianca Devins, erkek arkadaşı olduğu belirtilen kişi tarafından öldürüldü. Katil zanlısı, genç kızın parçalanmış cansız bedeninin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya fenomeni genç kız vahşice öldürüldü !

ABD'de yaşayan 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bianca Devins, erkek arkadaşı olduğu belirtilen kişi tarafından öldürüldü. Katil zanlısı, genç kızın parçalanmış cansız bedeninin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

16 Temmuz 2019 Salı 09:05
Sosyal medya fenomeni genç kız vahşice öldürüldü !

ABD New York'ta yaşayan 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni Bianca Devins, erkek arkadaşı olduğunu söyleyen takipçisi tarafından feci şekilde öldürüldü. İsmi açıklanmayan katil zanlısı, Devins'in cansız bedenini parçalayarak fotoğrafını, "Bunun için özür dilerim. Yer kürede başka birini bulacaksın." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

ÖLÜM HABERİ TAKİPÇİLERİNİ YASA BOĞDU
Olay ABD'nin New York şehrinde yaşandı. Polise bir adamın intihar etmeye çalıştığı ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polis kız arkadını öldürdüğünü söyleyen ve vücuduna bıçakla çizikler atan adam ile karşılaştı. Polisin intihardan vazgeçirdiği adam ifadesinde kız arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine polis genç sosyal medya fenomeni Bianca Devins'ın parçalanmış cansız bedenine ulaştı. Polis katilin genç kızın parçalanmış cansız bedeninin fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladığını ortaya çıkardı. Genç sosyal medya fenomeninin ölüm haberi ise takipçilerini yasa boğdu.

Son Güncelleme: 16.07.2019 09:14
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sosyal medya fenomeni genç kız vahşice öldürüldü
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