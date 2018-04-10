Son Dakika! Suriye'den Kimyasal Saldırı İddialarına Karşı Flaş Hamle

Son Dakika Gelişmesi! Suriye hükümeti, kimyasal saldırıların yasaklanması örgütünü Duma'daki kimyasal saldırı iddialarının araştırılması için ülkeye davet etti.

Geçtiğimiz günlerde esed rejimi tarafından gerçekleştirilen saldırıda 75 'den fazla sivil hayatını kaybetmiş , yüzlerce kişi yaralanmıştı. Saldırının kimyasal silahla gerçekleştirildiği iddia edilmiş , saldırıyla ilgili BMGK acil olarak toplanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump saldırı sonrasında 'Hayvan Esed bunun bedelini ödeyecek' şeklinde bir açıklama yapmış, Türkiye'nin başı çektiği bir çok ülkede saldırıyla ilgili Esed yönetimini işaret etmişti. Rusya ve İran'ın konuyla ilgili sessizliği sürüyor.

Rusya saldırının kimyasal olmadığını savunurken, İran cephesinden herhangi bir net açıklama gelmiş değil.

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