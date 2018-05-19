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Son Dakika: Şehit Sayısı 64'e Yükseldi-Kudüs'ten Acı Haberler

Filistin'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Derinden üzen son haberlerde işgalci İsrail'in saldırıları sonucu şehit olanlarının sayısının olduğu bildirildi.

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Son Dakika: Şehit Sayısı 64'e Yükseldi-Kudüs'ten Acı Haberler

Filistin'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Derinden üzen son haberlerde işgalci İsrail'in saldırıları sonucu şehit olanlarının sayısının olduğu bildirildi.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 13:06
Son Dakika: Şehit Sayısı 64'e Yükseldi-Kudüs'ten Acı Haberler

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması yapıldı ve Gazze'de toplam şehit sayısına yer verildi.

İşgalci İsrail'in hain saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İsrail kurşunlarıyla yaralanan 58 yaşındaki Muin Abdulhamid es-Sai ile 20 yaşındaki Muhammed Mazin Uleyyan bu sabah şehit oldu." ifadesine yer verildi.

Uleyyan ve Sai'nin hayatını kaybetmesiyle pazartesi gününden bu yana Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde ölen Filistinlilerin sayısı 64'e yükseldi.

İsrail askerlerinin, geçtiğimiz pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv'de bulunan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaFilistinIsrailKudüsşehit
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