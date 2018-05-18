Son Dakika! Okulda Katliam Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Teksas'taki bir liseye giren silahlı saldırgan dehşet saçtı. En az 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. Polis yetkilileri, okulu kana bulayan saldırganın yakalandığını açıkladılar.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) güney eyaletlerinden Teksas'ta bir okulda silah sesleri duyuldu. Houstan yakınlarındaki bir lisede, sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı dehşete düşürdü. Bir televizyon kanalına telefonla bağlanan öğrenci, saldırgnaın sanat dersinde içeriye girdiğini ve rastgele ateş açtığını söyledi. Can kaybının 10 olduğu belirtilen saldırıda çok sayıda da yaralı olduğu bildiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump, silahlı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, ölü sayısının söylendiği kadar çok olmadığını belirterek, "Teksas'ta okula silahlı saldırı. İlk haberler iyi gözükmüyor. Tanrı hepimizi kutsasın" ifadelerini kullanmıştı.

Okul saldırılarının çok sık yaşandığı ABD'de 14 Şubat'ta benzer bir saldırı meydana gelmiş, o olayda 17 kişi hayatını kaybetmişti.

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