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Son Dakika: O Ülkede Ambulansla Bombalı Saldırı: Ölü ve Yaralıların Sayısı 100'ü Geçti

Son dakika haberi: Afganistan'ın başkenti Kabil'de ambulansla bir intihar saldırısı düzenlendiği, düzenlenen saldırı sonucu ölen ve yaralananların sayısının 100'ü geçtiği öğrenildi.

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Son Dakika: O Ülkede Ambulansla Bombalı Saldırı: Ölü ve Yaralıların Sayısı 100'ü Geçti

Son dakika haberi: Afganistan'ın başkenti Kabil'de ambulansla bir intihar saldırısı düzenlendiği, düzenlenen saldırı sonucu ölen ve yaralananların sayısının 100'ü geçtiği öğrenildi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 15:59
Son Dakika: O Ülkede Ambulansla Bombalı Saldırı: Ölü ve Yaralıların Sayısı 100'ü Geçti
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Son dakika haberi Afganistan'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Afganistan'ta intihar saldırısı düzenlendiğine yer verildi.

Reuters haber ajansı tarafından verilen son dakika haberine göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'de resmi binaların ve yabancı ülkelerin diplomatik temsilciliklerinin olduğu bölgede büyük bir patlama meydana geldi.

Polis noktasında bomba yüklü bir ambulans ile düzenlenen saldırıda, ambulansın patlatılması sonucu en az 63 kişinin öldüğü, 151 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

Edinilen son bilgilere göre düzenlenen intihar saldırırısını Taliban üstlendi. Örgüt, geçen hafta da yine Kabil'deki Intercontinental Hotel'e 20'den fazla kişinin öldüğü saldırıyı da üstlenmişti.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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