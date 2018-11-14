Son dakika! İsrail Savunma Bakanı istifa etti

İsrail Savunma Bakanı Lieberman istifa ettiğini duyurdu.
Avigdor Liberman Kimdir?
Avigdor Liberman, ( d. 5 Temmuz 1958, Kişinev, Sovyetler Birliği) İsrailli siyasetçi, siyasi parti lideri ve 20 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla İsrail Savunma Bakanı.
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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman istifa ettiğini duyurdu.Lieberman 2016'dan beri İsrail Savunma Bakanlığı görevini yürütüyordu.#Çarşamba #Gazze #İsrail #ŞunuYazzBiryere pic.twitter.com/rY3A2gu90f— Haber Editörü (@newsedpro) 14 Kasım 2018
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Son Güncelleme: 14.11.2018 13:07