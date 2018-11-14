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Son dakika! İsrail Savunma Bakanı istifa etti

İsrail Savunma Bakanı Lieberman istifa ettiğini duyurdu.

Son dakika! İsrail Savunma Bakanı istifa etti

İsrail Savunma Bakanı Lieberman istifa ettiğini duyurdu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:02
Son dakika! İsrail Savunma Bakanı istifa etti

İsrail Savunma Bakanı Lieberman istifa ettiğini duyurdu.

Avigdor Liberman Kimdir?

Avigdor Liberman, ( d. 5 Temmuz 1958, Kişinev, Sovyetler Birliği) İsrailli siyasetçi, siyasi parti lideri ve 20 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla İsrail Savunma Bakanı. 

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.11.2018 13:07
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