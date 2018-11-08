Son Dakika ... FED yeni faiz kararını açıkladı

Günlerdir beklenen haber geldi. Fed, faiz kararını nihayet açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'den gelen son dakika haberine göre Fed, faizlerde değişikliğe gitmeyerek beklendiği üzere politika faizini 2,00- 2,25 puan aralığında sabit tuttuğunu açıkladı.

Fed faiz kararını Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından sonra açıklandı. Fed faizi 2,00 - 2,25 puan aralığında sabit tuttulduğu bildirildi. Piyasaların beklentileri de faizlerin sabit tutulması yönündeydi ve beklendiği gibi oldu...

JP Morgan ekonomisti Michael Feroli, kasım ayında gerçekleştirilen komite toplantısında pek fazla değişiklik beklemediklerini ve ekonominin güçlü bir şekilde, emin adımlarla büyümeye devam ettiğini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisi, Temmuz ve Eylül ayları arasında ortalama % 3.5 oranında büyümüştü ve işsizlik tarihin en düşük seviyesini görmüştü.

Aralık ayında birkez daha toplanacak olan Fed'in en az 25 baz puan faiz arttırması bekleniyor.

Kaynaklar; Ajanslar

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