Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika ... FED yeni faiz kararını açıkladı

Günlerdir beklenen haber geldi. Fed, faiz kararını nihayet açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'den gelen son dakika haberine göre Fed, faizlerde değişikliğe gitmeyerek beklendiği üzere politika faizini 2,00- 2,25 puan aralığında sabit tuttuğunu açıkladı.

Son Dakika ... FED yeni faiz kararını açıkladı

Günlerdir beklenen haber geldi. Fed, faiz kararını nihayet açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'den gelen son dakika haberine göre Fed, faizlerde değişikliğe gitmeyerek beklendiği üzere politika faizini 2,00- 2,25 puan aralığında sabit tuttuğunu açıkladı.

08 Kasım 2018 Perşembe 21:49
Son Dakika ... FED yeni faiz kararını açıkladı

Günlerdir beklenen haber geldi. Fed, faiz kararını nihayet açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'den gelen son dakika haberine göre Fed, faizlerde değişikliğe gitmeyerek beklendiği üzere politika faizini 2,00- 2,25 puan aralığında sabit tuttuğunu açıkladı.

Fed faiz kararını Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından sonra açıklandı. Fed faizi 2,00 - 2,25 puan aralığında sabit tuttulduğu bildirildi. Piyasaların beklentileri de faizlerin sabit tutulması yönündeydi ve beklendiği gibi oldu...

JP Morgan ekonomisti Michael Feroli, kasım ayında gerçekleştirilen komite toplantısında pek fazla değişiklik beklemediklerini ve ekonominin güçlü bir şekilde, emin adımlarla büyümeye devam ettiğini açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisi, Temmuz ve Eylül ayları arasında ortalama % 3.5 oranında büyümüştü ve işsizlik tarihin en düşük seviyesini görmüştü.

Aralık ayında birkez daha toplanacak olan Fed'in en az 25 baz puan faiz arttırması bekleniyor.

Kaynaklar; Ajanslar

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.11.2018 22:12
Anahtar Kelimeler:
son dakika fed yeni faiz kararını açıkladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'da Din Görevlileri Devlet Memurluğundan Çıkarıldı
Yunanistan'da Din Görevlileri Devlet Memurluğundan Çıkarıldı
ABD'den Şok Hareket: Murat Karayılan'ın Başına 5 Milyon Dolar Ödül Koydu
ABD'den Şok Hareket: Murat Karayılan'ın Başına 5 Milyon Dolar Ödül Koydu
Doğu Türkistan'da Çin Zulmü Devam Ediyor!
Doğu Türkistan'da Çin Zulmü Devam Ediyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim