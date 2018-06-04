Son Dakika: Büyük Yanardağ Patlaması.. İşte O Görüntüler

Kıyamet gibi yanardağ patlaması meydana geldi.

Son dakika haberi Guatemala'dan geldi. Edinilen son bilgilere göre Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı patladı. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre, 25 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı. Guatemala hükümeti, yanardağ patlamasından toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiğini duyururken yetkililer, halka kül yağmuru nedeniyle maske takmaları çağrısında bulundu.

BBC'de yer alan son dakika haberinde göre, başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısında bulunan Fuego Yanardağı havaya, kaya, duman ve kül püskürdü.

Ulusal Felaket Yönetim Kurumu tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, bir lav nehrinin El Rodeo köyündeki evleri yok ettiğini ve içindeki insanları diri diri yaktığı belirtildi.

Felakette en az 25 kişinin yanarak can verdiği kaydedilirken, hayatını kaybedenler arasında yardım görevlilerinin ve çocukların da bulunduğu bildirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Devlet Başkanı Jimmy Morales, "En az üç bölgede yıkım olduğunu düşünüyoruz" dedi ve ulusal acil durum planının uygulandığını açıkladı. Halka kül yağmuru nedeniyle maske takmaları çağrısında bulunuldu.

CNN'de yer alan haberde, Guatemala'da Doğal Afetler Ajansı (CONRED) ölü sayısını doğruladı ve yanardağa yakın yerlerde ikamet edenlere bölgeyi tahliye etmeleri çağrısı yaptı.

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