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Son Dakika: Afrin Operasyonu Hakkında ABD'den Yeni Açıklama Geldi

ABD'den afrin operasyonu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada ABD yine terör örgütü YPG'ye arka çıktı.

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Son Dakika: Afrin Operasyonu Hakkında ABD'den Yeni Açıklama Geldi

ABD'den afrin operasyonu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada ABD yine terör örgütü YPG'ye arka çıktı.

19 Ocak 2018 Cuma 19:14
Son Dakika: Afrin Operasyonu Hakkında ABD'den Yeni Açıklama Geldi

Amerika Birleşik Devletlerinden Afrin operasyonu hakkında bir son dakika açıklaması geldi ve "Koalisyonun YPG'yi kontrol ve kumanda etmediğini" ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Afrin operasyonu bölgenin ve Suriye’nin istikrarına yarar getirmez." ifadelerine yer verildi ve şu sözler kullanıldı:

"Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) askeri yardımda Rakka operasyonu bittikten sonra değişim oldu. Artık ev ev dolaşarak temizleme yapacak ağır silahlara sahip bir askeri güce gerek yok. Temel güvenliği sağlayacak güce ihtiyaç var. Bu çerçevede değişim oldu."

Afrin Mesajı

Afrin operasyonu ile ilgili yapılan açıklamada, Türkiye'nin olası Afrin operasyonuyla ilgili de, "Afrin operasyonu bölgenin ve Suriye'nin istikrarına yarar getirmez, Türkiye'nin çıkarlarını da ilerletmez" denildi.

Bakan Canikli'den Açıklama Geldi

Bugün A Haber canlı yayınına katılan ve gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Afrin operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada operasyonun yapılacağını söyledi. Bakan Canikli, "Muhtemel kayıplarımızın da en aza indirilmesi için gerekli tüm şartların olgunlaştırılması gerekiyor. Bu hassasiyetimizi harekâtın her aşamasında uygulamaya geçireceğiz. Türkiye'ye yönelik tehdit seviyesi her geçen gün yükseliyor. Bu harekât yapılacak, terörle mücadele gerçekleştirilecek" sözlerini söyledi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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