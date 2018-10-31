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Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre, Afganistan'da orduya ait bir helikopter düştü. Helikopterin içinde bulunan 25 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre, Afganistan'da orduya ait bir helikopter düştü. Helikopterin içinde bulunan 25 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:36
Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Ajanslara yansıyan son dakika haberine göre, Afganistan'da orduya ait bir helikopter düştü. Helikopterin içinde bulunan 25 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Afganistan'ın batısında yer alan Farah kentinde bir askeri helikopterin düşmesi neticesinde 25 kişi yaşamını yitirdi.

Farah Valiliği'nden yapılan açıklamada, Anar Dere ilçesi yakınlarında düşen helikopterde devlet görevlileri, askeri yetkililer ve iki pilot bulunuyordu.

Valilik ayrıca helikopterdeki 25 kişiden kurtulanın olmadığını açıkladı.

Askeri Sözcü Necibullah Necibi de yaptığı açıklamada, iki helikopterin yan yana uçtuğunu birinin bilinmeyen bir sebeple düştüğünü ifade etti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 31.10.2018 10:59
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