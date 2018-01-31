Son Dakika: Afganistan'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem (Deprem Şiddetleri ve Etkileri)

Son dakika haberi Afganistan'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Afganistan'ın Fayzabad kendinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Afganistan'ın Fayzabad kenti merkezli meydana gelen depremin büyüklüğü ise 6.2 olarak açıklandı.

Depremsonucu can veya mal kaybı olup olmadığı yönünde henüz bir açıklama gelmedi.

Depremlerin Şiddetlerine Göre Etki Dereceleri

Deprem Şiddeti 4'e kadar: Sallantılar zor hissedilir, binalar ve eşyalar zarar görmez.

Deprem Şiddeti 4 ile 5 arası: Bu şiddette pencere camları ve mutfak eşyaları zarar görür.

Deprem Şiddeti 5 ile 6 arası: Bu şiddet aralığında meydana gelen depremler, herkes tarafından hissedilir. Sıvalarda çatlaklar meydana gelir ve ağır eşyalar yerinden oynar.

Depremin Şiddet 6 ile 7 arası: Bu şiddette bir depremde ayakta durmak oldukça zorlaşır ve eşyaların büyük bir kısmı hasar görür. Taş ve Kerpiç gibi zayıf maddeler ile yapılmış yapılarda hasar meydana geldi.

Daha yüksek şiddetteki depremlerde ise hemen hemen tüm yapılar yıkılır. Yer kabuğunda ciddi çatlaklar olur.

Kpsscafe.com.tr | Ankara