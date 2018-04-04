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Son Dakika! ABD'den Kritik Suriye Kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yine karar değiştirdi. Geçtiğimiz gün Suriye'den çekileceklerini açıklayan Trump , yönetimdekilerle görüştükten sonra bir süre daha kalmaya ikna oldu. Fakat ABD'nin Suriye'nin uzun vadeli planlarında yer almayacağı öğrenildi.

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Son Dakika! ABD'den Kritik Suriye Kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yine karar değiştirdi. Geçtiğimiz gün Suriye'den çekileceklerini açıklayan Trump , yönetimdekilerle görüştükten sonra bir süre daha kalmaya ikna oldu. Fakat ABD'nin Suriye'nin uzun vadeli planlarında yer almayacağı öğrenildi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 16:31
Son Dakika! ABD'den Kritik Suriye Kararı

Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın sözü yine havada kaldı. Suriye'den ayrılacaklarını söyleyen Trump, kurmaylarıyla görüştükten sonra fikrini değiştirdi ve bir süre daha Suriye'de kalacaklarını fakat bu varlığın kısa vadeli olacağını açıkladı.

Reuters Haber Ajansı, Beyaz Saray'ın kısa süre içerisinde Suriye'deki ABD askerlerinin geleceği konusundaki açıklamasını paylaştı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye'de bir süre daha kalması konusunda yönetimdeki diğer kişilerle fikir birliğine vardığını fakat Suriye'de uzun vadeli askeri mevcudiyetten yana olmadığı bildirildi.

Trump terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de temizlenmesi konusunu garanti altına almak istiyor. Bilgi veren ABD'li bir yetkili Trump'ın bölgedeki diğer ülkelerin Suriye'deki istikrarın sağlanması için kendilerinden yardım istediğini, bu yüzden bir süre daha Suriye'de kalacaklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ABDAbd SuriyeAbd Suriye Kararı
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