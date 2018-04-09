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Son Dakika! ABD'den Flaş Açıklama '48 Saat İçerisinde Karar Verilecek'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Suriye meselesini görüşmek üzere üst düzey askeri kurmaylarıyla bir araya geleceğini açıkladı.

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Son Dakika! ABD'den Flaş Açıklama '48 Saat İçerisinde Karar Verilecek'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Suriye meselesini görüşmek üzere üst düzey askeri kurmaylarıyla bir araya geleceğini açıkladı.

09 Nisan 2018 Pazartesi 22:02
Son Dakika! ABD'den Flaş Açıklama '48 Saat İçerisinde Karar Verilecek'

ABD Başkanı , Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen kimyasal katliamla ilgili 48 saat içerisinde karar verileceğini söyledi.  Trump, "Suriye’de insanlık suçu işleniyor. Böyle bir şeyin yaşanmasına izin verilmemeli. Bunun arkasında kim var? Rusya mı, Suriye mi, İran mı? Ya da hepsi birlikte mi? Bunu çözeceğiz" dedi.

Saldırıdan kısa süre sonra sosyal medya hesabı üzerinden de Esed'e yönelik "Bedel ödeyeceksin hayvan esad" diyen Trump'un Suriye konusunda atacağı adımlar bekleniyor. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis sabah saatlerinde Suriye'deki saldırıyla ilgili, "Şu an için hiçbir şeyi dışlamıyorum. Önce bakmamız gereken neden hala kimyasal silah kullanılmaya devam ediliyor."Suriye'nin kimyasal silahları terk etmesini sağlamak için yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyoruz" demişti.

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