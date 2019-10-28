Siyaset Gündemine Bomba Gibi Düşmüştü!Çıplak Fotoğrafları Ortaya Çıkan Vekil Baskılara Boyun Eğdi!

Geçen hafta içerisinde ABD siyasetine bomba gibi düşen bir olay yaşanmış ve Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Vekili Katie Hill'in çıplak fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Bu ifşanın ardından Hill'in yanında çalışan iki danışmanıyla da cinsel ilişki yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Kasıklarına Nazi döneminden kalma dövme yaptıran Hill, bugün baskılara boyun eğerek istifa etti.



ABD siyasetinde gündem Demokrat Vekil Katie Hill… Geçen hafta içerisinde uyuşturucu kullanırken çekilen çıplak fotoğrafları ortaya çıkan, yanında çalışan bir kadın bir de erkek danışman ile cinsel ilişki yaşayan Hill büyük tepki çekmişti.

İlk olarak Daily Mail’in yayınladığı fotoğraflar ABD siyasetine bomba gibi düşmüştü.

Özellikle sık sık ırkçılık karşıtı açıklamalarda bulunan Hill’in Nazi döneminden kalma bir deseni kasıklarına yaptırması gündem olurken, ABD’de birçok siyasetçi Hill’e istifa çağrısında bulunmuştu. Bir kadın ve bir erkek danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkan Hill, bir süredir devam eden sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu.

Hill (ortadaki) danışmanı Desjardins (sağdaki gözlüklüile eşcinsel ilişki yaşarken, finans direktörü Graham Kelly ile (soldaki) aşk yaşamıştı. Hill’in eşinin Kelly ile ilişkisinden rahatsız olduğu belirtildi.

Hill kişisel sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Hill’in (koltukta oturan) yanında çalışanlarla ilişki yaşaması muhalefetin tepkisini çekti.

Henüz bir yıldır siyaset sahnesinde yer alan Hill, “Bugüne kadar yapmam gereken en zor şeydi ama bana güvenen seçmenim, halkım ve ülkem için bu kararı almak zorundaydım” dedi.

Öte yandan Katie Hill’in eşiyle boşanma sürecinde oldukları da açıklandı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Sözcü