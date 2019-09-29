Şili'de 7,2 büyüklüğünde deprem!

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre, Şili'nin Talca kentinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem 9.8 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Ülkede 2010 yılında gerçekleşen 8.8 büyüklüğündeki deprem tsunami oluşumunu tetiklemiş ve 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Depremin merkez üssünün Şili'nin Talca kentinin 130 kilometre yakınları olduğu açıklandı.Deprem yüzeyden yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
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