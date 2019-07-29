Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 27°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102820
ALTIN
257.471
DOLAR
5.6354
STERLIN
6.9649
EURO
6.2670
Sevgilisini öldürüp beynini yedi
Meslekten ihraç edilen eski polis kendini astı
Ali Babacan'a ''Huzur Partisi'' çağrısı! İsim haklarını aldı...
Bakanlık Uyardı! Bunları Sakın Almayın...
Film Gibi Olay! Birbirine Dikilmiş Cesetler bulundu!

Sevgilisini öldürüp beynini yedi

Korkunç olay ABD'de yaşandı. İddialara göre 38 yaşındaki bir kişi eski kız arkadaşını öldürüp, testereyle kafasını açtı ve beynini, kalbini ve akciğerini yedi.

Sevgilisini öldürüp beynini yedi

Korkunç olay ABD'de yaşandı. İddialara göre 38 yaşındaki bir kişi eski kız arkadaşını öldürüp, testereyle kafasını açtı ve beynini, kalbini ve akciğerini yedi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:17
Sevgilisini öldürüp beynini yedi

ABD’nin Indiana eyaletine bağlı Jeffersonville şehrinde yaşayan 38 yaşındaki Joseph Oberhansley, eski kız arkadaşı Tammy Joe Blanton’ı bıçaklayarak öldürmek ve testereyle kafatasını açtığı maktülün beynini, kalbini ve akciğerini yemekle suçlandı.

Hakkındaki suçlamalara göre Oberhansley, 46 yaşındaki kurbanın kafatasını kesip beynini çıkarmak için elektrikli testere kullandı. Mahkeme huzuruna çıkarılan vahşi adamın sevgilisinin beynini, kalbini ve akciğerlerini yediği ifade edildi.

MASUM OLDUĞUNU SAVUNDU, DAVA HAKKINDA ‘SAÇMALIK’ DEDİ

Polis, Oberhansley’in kan donduran eylemleri itiraf ettiğini duyurmuştu. Fakat Clark County Mahkemesi’nde yapılan ön duruşmada Oberhansley, masum olduğunu savundu. Kendisine yönelik davayı “saçmalık” olarak nitelendiren adam, mahkemede avukatlarının “sakin ol” uyarılarına da kulak asmadı.

Ekim 2017’de Oberhansley’nin yargılanmak için cezai ehliyetinin olmadığına karar verilmişti. Fakat yargıç geçen kasım ayında, akıl hastanesinde gördüğü tedavinin ardından zanlının yargılanabileceği yönünde hüküm kurmuştu.

Tammy Jo, Eylül 2014’te beyninin bir bölümü çıkarılmış halde bir kamp çadırının altında bulunmuştu.

Mahkûm olması halinde müebbet hapis alması beklenen Oberhansley’nin yargılanmasına 17 Ağustos’ta devam edilecek.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
sevgilisini öldürüp beynini yedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplu tecavüz skandalında gerçek ortaya çıktı !
Toplu tecavüz skandalında gerçek ortaya çıktı !
Film Gibi Olay! Birbirine Dikilmiş Cesetler bulundu!
Film Gibi Olay! Birbirine Dikilmiş Cesetler bulundu!
Öğrencisiyle birlikte olan kadından ahlaksız teklif
Öğrencisiyle birlikte olan kadından ahlaksız teklif

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim