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Seks partisi hastanede bitti: Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Hattingen kentinde gerçekleşen seks partisinde büyük bir panik yaşandı... Dün gece gerçekleşen etkinlikte bir kaçağın sebep olduğu karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı. Onlarca katılımcı hastaneye kaldırılırken, binadan tahliye edilen kadın ve erkekler iç çamaşırlarıyla sokakta kaldı.

Seks partisi hastanede bitti: Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Hattingen kentinde gerçekleşen seks partisinde büyük bir panik yaşandı... Dün gece gerçekleşen etkinlikte bir kaçağın sebep olduğu karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı. Onlarca katılımcı hastaneye kaldırılırken, binadan tahliye edilen kadın ve erkekler iç çamaşırlarıyla sokakta kaldı.

03 Kasım 2019 Pazar 21:43
Seks partisi hastanede bitti: Çok sayıda yaralı var

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya bölgesindeki Hattingen kenti tarihinin en sansasyonel olayı ile çalkalanıyor… Yaklaşık 55 bin kişilik nüfusa sahip Hattingen’de dün gece gerçekleşen bir seks partisi neredeyse bir facia ile sonuçlanıyordu.

Şehrin ana caddelerinden birinde bulunan bir gece kulübünde düzenlenen seks partisinde görünmez bir kaza yaşandı. Mekanın tesisatında ve ısınma sisteminde yaşanan bir aksaklık mekanda gaz kaçağına sebep oldu. Mekana gelen ve cinsel ilişkiye giren 350’yi aşkın katılımcı gecenin ilerleyen saatlerinde fenalaşmaya başladı.

Bazı katılımcıların bayılmasıyla birlikte ilk yardım ekipleri ve itfaiye olay yerine çağrıldı. Yerel saatle 22:00 sularında yaşanan olay sonrasında yetkililer mekanı boşaltma kararı aldı. Yaklaşık 11 katılımcı hastaneye kaldırılırken binayı apar topar terk eden katılımcılar iç çamaşırlarıyla dondurucu soğukta kaldı.

Yapılan incelemeler sonucunda fenalaşanların karbonmonoksit sebebiyle bayıldığı ve biraz daha geç kalınması durumunda bu kişilerin yaşamını yitirebileceği açıklandı. Yetkililer, “Mekan çok büyük ve farklı katları vardı” açıklamasını yaparken bir facianın eşiğinden dönüldüğü kaydedildi.

Olay yerine 100 ilk yardım ve itfaiye ekibi gelirken, Alman polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını resmen duyurdu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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seks partisi hastanede bitti çok sayıda yaralı var
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