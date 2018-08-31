Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

'Seks kabinleri' uygulaması : Sonuçlar başarılı

İsviçre - Zürih'te açıkhava seksi olarak bilinen (outdoor sex) daha güvenli ve sağlıklı yapılabilmesi için seks kutuları kurulmuştu. İsviçre - Zürih Belediyesi 5 yıl önce şehrin belirli bölgelerinde kurulan seks kabinlerinin 5.yıl dönümü nedeniyle projenin sonuçlarına dair veriler açıklandı. Seks Kabinlerinin başarılı sonuçlar verdiği açıklandı.

banner396

'Seks kabinleri' uygulaması : Sonuçlar başarılı

İsviçre - Zürih'te açıkhava seksi olarak bilinen (outdoor sex) daha güvenli ve sağlıklı yapılabilmesi için seks kutuları kurulmuştu. İsviçre - Zürih Belediyesi 5 yıl önce şehrin belirli bölgelerinde kurulan seks kabinlerinin 5.yıl dönümü nedeniyle projenin sonuçlarına dair veriler açıklandı. Seks Kabinlerinin başarılı sonuçlar verdiği açıklandı.

31 Ağustos 2018 Cuma 15:31
'Seks kabinleri' uygulaması : Sonuçlar başarılı

İsveç - Zürih'te açıkhava seksi olarak bilinen (outdoor sex) daha güvenli ve sağlıklı yapılabilmesi için seks kutuları kurulmuştu. İsveç - Zürih Belediyesi 5 yıl önce şehrin belirli bölgelerinde kurulan seks kabinlerinin 5.yıl dönümü nedeniyle  projenin sonuçlarına dair veriler açıklandı. Seks Kabinlerinin başarılı sonuçlar verdiği açıklandı.

Fuhuşun 1940'lı yıllardan bu yana yasal olduğu İsviçre’de İsviçre vatandaşlarının da oylarıyla Zürih’in yerleşim yeri dışına yakın mahallelerinden birinde sokaklardaki açıkhava seksini daha güvenli ve sağlıklı hale getirmek için seks kutuları kurulmuştu.

2013 yılında yaklaşık olarak 2 milyon dolar para harcanarak kurulan seks kabin tesisleri para karşılığı ilişkiye girmek isteyen müşteriler arabalarıyla özel inşa edilmiş tahta kutulara giriyor ve pazarlık sonucu anlaştığı seks işçisi kadınlarla birlikte oluyordu.

Yetkililer projenin hedeflenen başarıya ulaştığını ve seks kabinleri sayesinde insan kaçakçılığının ve seks işçilerine yönelik şiddetin azaldığını duyurdu. Uygulama ile ayrıca hayat kadınları güvence altına alındı ve çalışma şartları iyileştirildi.

page_isvicrede-seks-kabinleri-sonuclar-basarili_733829285

İşviçre Hükümeti  tesis için her sene güvenlik ve sosyal hizmetler de dahil olmak üzere 800 bin dolarlık bakım - onarım ve iyileştirme çalışmaları için harcama yapıyor.

İlk olarak sadece otomobil sürücüleri için hizmet veren tesiste daha sonra motosiklet ve bisiklet sürücülerinin de kullanımına izin çıktı. Fakat yayaların kabinleri kullanması mümkün değil. Araç sürücülerinde de yalnız olma şartı aranıyor.

Tesis açıldıktan bir sene sonra kabinlerin içine arabalarından çıkmak isteyenler için tahta yataklar yerleştirildi.

Müşteri tesise vardığı zaman orada çalışan 24 kadından biriyle anlaşarak kabine giriyor. İçeride herhangi bir güvenlik kamerası bulunmuyor, ancak acil durum düğmesi mevcut. Bu sayede hayat kadınlarının emniyeti sağlanıyor.

tabela_110357349

Burada çalışan seks işçileri vergilerini ödemek, düzenli olarak sağlık kontrolünden geçmek ve her gün seks yapma lisansı almak zorunda.

Tesis hafta içi akşam 7’den sabah 3’e, hafta sonu da sabah 5’e kadar hizmet veriyor.

Tesiste güvenli ilişki talimatları, tuvalet ve duşlar, kilitli dolaplar ve danışmanlar mevcut.

Hükümet yetkilileri projenin amaçlanan hedefine ulaştığı ve şu ana kadar ciddi bir şikayet almadıklarını belirtti.

Kaynaklar; Mynet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
seks kabinleri uygulaması sonuçlar başarılı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'dan Flaş Saat Kararı!..
Avrupa'dan Flaş Saat Kararı!..
Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması!
Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması!
Hollanda'daki skandal karikatür yarışması iptal!
Hollanda'daki skandal karikatür yarışması iptal!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim