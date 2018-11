Seks Adası'nda Yaşananların Detayları Belli Oldu!

Seks Adası Karayipler'de bulunan ve sadece yüksek meblağlı ücretleri ödeyenlerin katılabildiği bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Seks Adası'na giren 33 yaşındaki bir diş doktoru, adada gördüklerini ve yaşadıklarını anlattı. İsmi Ryan olan 33 yaşındaki doktorun anlattıkları ile Seks Adası'nda yaşananlar ilk kez bir katılımcı tarafından aktarılmış oldu.

The Sun Gazetesi'ne gördüklerini ve yaşadıklarını anlatan Ryan isimli diş hekimi şunları aktardı;

Sosyal medyada dolaşan sınırsız seks, içki ve uyuşturucu tamamen doğru. Adaya gelen erkekler iyi bir hayata, iyi bir gelire ve iyi bir mesleğe sahip olan insanlardı. Aralarında, doktor, avukat, iş adamı, ünlü popçu bile vardı. Adaya gelen erkeklerin tamamı evliydi.

Katlımcılar arasında Kanadolı iki pop müzik sanatçısı olduğunu belirten katılımcı, 4 günlük tur için 4600 pound ödediğini belirtti.

Yüksek ücretleri ödeyenlere özel bir kurye ile altın bilet gönderiliyor. Bilet ile birlikte adaya hareket edecek olan yatın kalkış saati, nerden kalkacağı gibi bilgilerde yer alıyor. Bu bilet ile o yata biniyorsunuz. Yata bindiğiniz andan itibaren çok sayıda latin hayat kadını sizi karşılıyor. Adaya ayak basar basmak iki hayat kadını ile kendini yatakta bulduğunu söyleyen katılımcı, adada 60 kadar hayat kadınız olduğunu belirtti.

Karısına iş seyahatine çıktığını söyleyen 33 yaşındaki Diş Hekimi 2 çocuğu olduğunu ve adaya gitme fikrinin gazetede gördüğü bir ilan ile aklına girdiğini aktardı.

"Uyuşturucu ve cinsel uyarıcılar tamamen serbest. Ada'da sadece 1 çift vardı. Geri kalanların hepsi erkekti. 25-50 yaş arasında değişen çoğu profesyonel işlere sahipti. Avukatlar, doktorlar vardı. Silikon Vadisi'nden gelenler bile vardı. Yarısından fazlası da evliydi. Ada'dakilerin 2'si İngiliz'di. Bunlardan biri işadamı diğeri de avukattı '' açıklamalarını yapan katılımcı adaya gelenlerin çoğunluk olarak ABD'li Avustralyalılar olduğunu söyledi.

''Ada'ya girdikten sonra her erkek 2 kız seçiyor. Memnun kalmayanlar başkalarıyla kızları değiştirebiliyor. Odalarda dev yataklar var'' diyen katılımcı adada tenis kortu, golf sahası gibi aktiviteler için de alanlar olduğunu belirtti. Adaya gelen erkeklerin sporla veya diğer aktivitelerle hiç ilgilenmediğini kendilerine verilen 2 kadın ile ilgilendiklerini belirten katılımcı şunları söylerek açıklamalarına devam etti; “Tatil çok etkileyici, gerçekten bir tropik cennet gibi. Sınırsız yemek, golf sahası ve tenis kortlarının yanı sıra plaja sahip bir büfe restoran vardı. Ama elbette, erkekler sadece bir şeyle ilgilendiler. Bazıları dört gün boyunca uyumadılar, iki kızlarından en iyi şekilde yararlanmak için gece gündüz uyanık kaldılar.''

Seçtiğiniz iki kızdan sıkıldığınız zaman başka bir erkekle takas anlaşması yapabiliyorsunuz. Tek kural iki erkeğinde takası kabul etmesi şeklinde açıklama yapan katılımcı en sevdiği kısmın All In etkinliği olduğunu söyledi. All in etkinliğinde 1 saat boyunca 15 kızla bir odada kalınıyor. O bir saatin hiç bitmesini istemediğini söyleyen katılımcı diş hekimi bu tür organizasyonların tüm dünyaya yayılması gerektiğini savundu.

