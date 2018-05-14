Şehit Sayısı 25'e Yükseldi-Gazze'de Korkunç Anlar

Kudüs'ten son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz yılın 7 Aralık tarihinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tandığını ilan etmesinin ardından, ABD yönetimi bugün büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldı ve taşıma işlemi bugün gerçekleştirilecek.

Uluslararası tepkilere, direnişlere ve sert bildirilere rağmen gerçekleşecek taşınma işlemi bugün saat 16.00'da yapılacak törenle gerçekleşecek. Törene ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in de katılım göstermesi, ABD Başkanı Trump'ın ise telekonferans yoluyla törene katılması bekleniyor.

TRUMP YANLISI BİLBOARDLAR

Tel Aviv'de bulunan Büyükelçiliğin taşınacağı caddeye İsrail ve ABD bayrakları asıldı. Asılan bu bayrakların yanı sıra "Siyon dostu Trump" ve "Trump İsrail'i büyük yaptı" yazılı billboardlar asıldı.

25 ŞEHİT VAR

Kudüs'te konuyla ilgili olarak gergin bekleyiş hala devam ediyor, Gazze'de ise işgalci İsrail'e yönelik protestolar başlada. Gazze'de devam eden protestolarda şimdiye kadar 25 Filistinli vatandaşın İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldü, 200'den fazla Filistinli gerçek merminin sıkılması sonrası yaralandı.

Filistinlilerin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de sokağa çıkması beklenirken işglci askerler bölgeleri ablukaya aldı.

HELİKOPTERLERDEN BİLDİRİ ATILDI

İsrail helikopterleri attıkları bildirilerle Filistinlilere 'can güvenliği' uyarısı yaparak, gösterilere katılmamalarını istedi.

ARAP BİRLİĞİ ÇARŞAMBA TOPLANIYOR

Arap Birliği ise Kudüs gündemiyle Çarşamba günü olağanüstü toplanma kararı aldı.

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