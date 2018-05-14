Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Şehit Sayısı 25'e Yükseldi-Gazze'de Korkunç Anlar

Konsolosluğun Kudüs'e bugün alınacak olması nedeniyle Gazze'de direniş ve protesto yürüyüşleri yapılıyor. İşgalci İsrail askerleri de Filistinli direnişçilere gerçek mermi ile saldırıyor.

banner396

Şehit Sayısı 25'e Yükseldi-Gazze'de Korkunç Anlar

Konsolosluğun Kudüs'e bugün alınacak olması nedeniyle Gazze'de direniş ve protesto yürüyüşleri yapılıyor. İşgalci İsrail askerleri de Filistinli direnişçilere gerçek mermi ile saldırıyor.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 14:47
Şehit Sayısı 25'e Yükseldi-Gazze'de Korkunç Anlar

Kudüs'ten son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz yılın 7 Aralık tarihinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tandığını ilan etmesinin ardından, ABD yönetimi bugün büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldı ve taşıma işlemi bugün gerçekleştirilecek.

Uluslararası tepkilere, direnişlere ve sert bildirilere rağmen gerçekleşecek taşınma işlemi bugün saat 16.00'da yapılacak törenle gerçekleşecek. Törene ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in de katılım göstermesi, ABD Başkanı Trump'ın ise telekonferans yoluyla törene katılması bekleniyor.

TRUMP YANLISI BİLBOARDLAR

Tel Aviv'de bulunan Büyükelçiliğin taşınacağı caddeye İsrail ve ABD bayrakları asıldı. Asılan bu bayrakların yanı sıra "Siyon dostu Trump" ve "Trump İsrail'i büyük yaptı" yazılı billboardlar asıldı.

25 ŞEHİT VAR

Kudüs'te konuyla ilgili olarak gergin bekleyiş hala devam ediyor, Gazze'de ise işgalci İsrail'e yönelik protestolar başlada. Gazze'de devam eden protestolarda şimdiye kadar 25 Filistinli vatandaşın İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldü, 200'den fazla Filistinli gerçek merminin sıkılması sonrası yaralandı.

Filistinlilerin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de sokağa çıkması beklenirken işglci askerler bölgeleri ablukaya aldı.

HELİKOPTERLERDEN BİLDİRİ ATILDI

İsrail helikopterleri attıkları bildirilerle Filistinlilere 'can güvenliği' uyarısı yaparak, gösterilere katılmamalarını istedi.

ARAP BİRLİĞİ ÇARŞAMBA TOPLANIYOR

Arap Birliği ise Kudüs gündemiyle Çarşamba günü olağanüstü toplanma kararı aldı.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 14.05.2018 14:56
Anahtar Kelimeler:
IsrailSon Dakika GazzeHaberFilistinGazzeSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
xxx 1 saat önce

Suudi araplar ananizi sikeler amk Abd itleri

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Gazze'deki Alçak Saldırılara Dışişleri'nden Sert Tepki (Son Fotoğraflar Geldi)
Gazze'deki Alçak Saldırılara Dışişleri'nden Sert Tepki (Son Fotoğraflar Geldi)
Kudüs'te İsrail Askerleri Gerçek Mermi ile Saldırıyor: Şehit Sayısı 16 Oldu
Kudüs'te İsrail Askerleri Gerçek Mermi ile Saldırıyor: Şehit Sayısı 16 Oldu
Yunanistan'dan Darbeci Asker Hakkında Bir Skandal Karar Daha
Yunanistan'dan Darbeci Asker Hakkında Bir Skandal Karar Daha

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim