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Şansın Bu Kadarı! Lotoyu Tutturduktan Sonra Öğrendi

Daniel Savastano ismindeki 52 yaşındaki mobilya ustası, yılbaşında oynadığı kazı kazan biletinden 1 milyon dolarlık ikramiye kazanmıştı. Bir süredir kendini iyi hissetmeyen fakat sigortası olmadığı için doktora gidemeyen loto milyonerinin 4. seviye kanser olduğu ortaya çıktı.

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Şansın Bu Kadarı! Lotoyu Tutturduktan Sonra Öğrendi

Daniel Savastano ismindeki 52 yaşındaki mobilya ustası, yılbaşında oynadığı kazı kazan biletinden 1 milyon dolarlık ikramiye kazanmıştı. Bir süredir kendini iyi hissetmeyen fakat sigortası olmadığı için doktora gidemeyen loto milyonerinin 4. seviye kanser olduğu ortaya çıktı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 22:13
Şansın Bu Kadarı! Lotoyu Tutturduktan Sonra Öğrendi
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Şansın Bu Kadarı! Lotoyu Tutturduktan Sonra Öğrendi

Daniel Savastano ismindeki 52 yaşındaki mobilya ustası, yılbaşında oynadığı kazı kazan biletinden 1 milyon dolarlık ikramiye kazanmıştı. Bir süredir kendini iyi hissetmeyen fakat sigortası olmadığı için doktora gidemeyen loto milyonerinin 4. seviye kanser olduğu ortaya çıktı.

Loto milyoneri ödülü kazandıktan 21 gün sonra hayatını kaybetti. Yeni yılda kazı kazan biletiyle 1 milyon dolarlık ikramiye kazanan Donald Savastaonu isimli ingiliz vatandaşı ikramiyeyi kazandıktan 3 hafta sonra hayatını kaybetti. Savastano milyoner olduktan sonra kazandığı paranın hayatını değiştireceğini, borçlarını ödedikten sonra bir kamyon almak ve tatile çıkmak istediğini söylemişti.

Sigortası olmadığı için doktora gidemediğini söyleyen Savastano'nun akciğer ve beyin kanseri olduğu,  kanserinin 4. seviye olduğu öğrenildi. Bir süredir hastanede tedavi gören talihsiz adam lotoyu kazanmasının üzerinden 1 ay bile geçmeden hayatını kaybetti.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.01.2018 22:16
Anahtar Kelimeler:
Daniel SavastanoLoto
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