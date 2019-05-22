Şaka değil gerçek ! NASA açıkladı, Türkler hücum etti !

NASA, Kızıl Gezegen’le ilgili çalışmalarına hız verirken, 2020’de Mars’a göndereceği Rover uzay aracı için de ilginç bir proje başlattı. Uzay meraklılarını da projeye dahil etmek isteyen NASA, ‘İsmini Mars’a Gönder’ adlı bir kampanyaya imza attı.

NASA’nın sitesine giren kullanıcılar, projenin yer aldığı sayfada ad ve soyadlarını yazdıktan sonra temsili bir ‘biniş kartı’na ulaşıyor.

Proje sosyal medyada büyük ilgi çekerken, 22 Mayıs itibariyle 500 bini aşkın kişi adını Mars’a göndermek için projeye katıldı. Sitede en çok ilgi gösteren ülkeler de listelenirken, Türkiye, ABD ve Hindistan’ın ardından 58 bin kişiyle üçüncü sırada yer aldı.

Haziran 2020’de fırlatılacak olan Rover uzay aracının Şubat 2021’de Jezero kraterine inmesi planlanıyor.

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