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Sadece 1 TL 35 kr için güpegündüz sokak ortasında vahşet!

Brezilya'da bir cani, kendisinden 1 Brezilya reali isteyen dilenciyi sokak ortasında vahşice katletti. 1 Brezilya reali Türk Lirası olarak yaklaşık 1 TL 35 kuruşa karşılık geliyor.

Sadece 1 TL 35 kr için güpegündüz sokak ortasında vahşet!

Brezilya'da bir cani, kendisinden 1 Brezilya reali isteyen dilenciyi sokak ortasında vahşice katletti. 1 Brezilya reali Türk Lirası olarak yaklaşık 1 TL 35 kuruşa karşılık geliyor.

21 Kasım 2019 Perşembe 14:57
Sadece 1 TL 35 kr için güpegündüz sokak ortasında vahşet!

Brezilya'nın Niteroi kentinde cumartesi günü yaşanan olayın dehşet verici görüntüleri, bir Brezilya kanalında yayınlandı.

Aderbal Ramos de Castro adlı zanlı, belinden silahını çıkararak, adının Zilda Henrique dos Santos Leandro olduğu belirlenen evsiz kadını güpegündüz öldürdü.

Soğukkanlı katil, evsizler arasıdna ‘Neia’ olarak tanınan kadını vurduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.

31 yaşındaki talihsiz dilencinin yardımına civarda bulunan bir kişinin koştuğu ve yoldan geçen bir otomobili durdurmaya çalıştığı da görüntülere yansıyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
VahşetBrezilya1.35 Tl1 Tl 35 Kuruş
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