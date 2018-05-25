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S-400 Hakkında Putin'den Çarpıcı Açıklama (S-400 Nedir?)

Rusya Devlet Başkanı Putin'den S400 Hava Savunma Sistemleri ile ilgili önemli açıklama geldi. Putin yaptığı açıklamada Türkiye'nin sınıfında en iyisini aldığını söyledi.

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S-400 Hakkında Putin'den Çarpıcı Açıklama (S-400 Nedir?)

Rusya Devlet Başkanı Putin'den S400 Hava Savunma Sistemleri ile ilgili önemli açıklama geldi. Putin yaptığı açıklamada Türkiye'nin sınıfında en iyisini aldığını söyledi.

25 Mayıs 2018 Cuma 21:37
S-400 Hakkında Putin'den Çarpıcı Açıklama (S-400 Nedir?)

s 400 hava savunma sistemleri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'den son dakika açıklaması geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı son dakika açıklamasında, S400'lerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, NATO üyesi olarak S-400 sistemleri ile en gelişmiş ve abartmadan söylüyorum sınıfında dünyanın en iyi sistemini almaya karar verdi"

"Savaş uçağı temini noktasında Türkiye seçim yapma hakkına sahip. Fiyat ve kalite unsurlarını dikkate alarak ulusal çıkarlarını gözetecektir"

S400 NEDİR?

S-400 Triumf olarak adlandırılan S400 füzesi, orta menzilli hava savunma sistemi S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir.

Uzun menzilli izleme radarı, havadaki nesneleri takip ediyor ve gelen bilgiyi komuta aracına gönderiyor. Potansiyel hedefler, komuta arasında değerlendiriliyor.

Hedef tanımlandıktan sonra komuta aracı füzenin fırlatılmasına karar veriyor

Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.

-Fırlatmayla ilgili veriler, hedefe göre en iyi konumda bulunan fırlatma aracına gönderiliyor ve buradan karadan havaya füzeler gönderiliyor

-Angajman radarı, füzenin hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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