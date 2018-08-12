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Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

Rusya Dışişleri Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlamak için Rusya'nın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu şeklinde bir açıklama yapıldı. Mevlüt Çavuşoğlu ile Sergey Lavrov 13-14 Ağustos tarihlerinde Ankara'da kritik görüşmelerde bulunacaklar.

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Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

Rusya Dışişleri Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlamak için Rusya'nın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu şeklinde bir açıklama yapıldı. Mevlüt Çavuşoğlu ile Sergey Lavrov 13-14 Ağustos tarihlerinde Ankara'da kritik görüşmelerde bulunacaklar.

12 Ağustos 2018 Pazar 18:41
Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

Rusya Dışişleri Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlamak için Rusya'nın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu şeklinde bir açıklama yapıldı. Mevlüt Çavuşoğlu ile Sergey Lavrov 13-14 Ağustos tarihlerinde Ankara'da kritik görüşmelerde bulunacaklar.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 13-14 Ağustos'ta gerçekleştireceği Ankara ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sergey Lavrov'un Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yapacağı görüşmenin konularından bir tanesinin de iki ülkenin vatandaşlarına seyahat kolaylığının sağlanması olduğunu kaydetti.

Bakanlığın açıklamasında, "İki ülkenin vatandaşlarına seyahat kolaylığının sağlanmasıyla ilgili beklentilerin ele alınması planlanıyor. Bazı kategorilerdeki Türkiye vatandaşlarına vize kolaylığı getirmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynaklar;
Sputnik

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Son Güncelleme: 12.08.2018 20:58
Anahtar Kelimeler:
rusya dan türkiye flaş vize açıklaması
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