Rusya Devlet Başkanı Putin: Yıkıcı Etkisi Olacak

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'den ilk açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırının en sert biçimde kınandığını söyledi. Saldırıyı terörle mücadele konusunda en ön safta yer alan egemen bir devlete karşı gerçekleştiğini söyleyen Putin, saldırının tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde yıkıcı etki yaratacağını söyledi.

ABD , İngiltere ve fransa Doğu Guta'da sivillere yönelik kimyasal silah kullanıldığını belirterek Suriye'deki esed rejiminin elinde bulunan Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentilerindeki askeri noktaları bombalamıştı. ABD'den yapılan açıklamalarda saldırının devam edeceği sinyali verildi. Saldırıların maddi kaynaklı hasarla sonuçlandığı öğrenilirken, hali hazırda boş olan askeri depo ve üslerin tomahawk füzeleriyle vurulduğu öğrenildi.

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