Rusya'dan Türkiye'ye vize müjdesi!

Yaz mevsimi devam ederken Rusya Dışişleri bakanı Sergey Lavrov ''Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısının 2018 yılıda 5 milyon bandını aşabilir'' açıklaması yaptı. Rus Bakan Lavrov hususi pasaportlara yakın bir dönemde vizenin kalkacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Rusya'dan gelen turist sayısının daha da artacağı müjdesini verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bu yıl içindeki altıncı buluşmasını Moskova'da gerçekleştirdi.

Moskova'da bir araya gelen iki mevkidaş, kritik görüşmeden sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bu yıl Türkiye'ye giden Rus turist sayısının 5 milyonu aşacağını da duyuran Lavrov, hususi pasaporta vize serbestisi için çalışmalar yapıldığını ve yakın zamanda vizelerin kalkacağı müjdesinin verileceğini söyledi.

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