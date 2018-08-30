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Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması!

Rusya Dışişler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile vize kolaylığı ile ilgili görüşmelerin sonbaharda düzenlenmesi hakkında plan yaptıklarını belirtti.

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Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması!

Rusya Dışişler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile vize kolaylığı ile ilgili görüşmelerin sonbaharda düzenlenmesi hakkında plan yaptıklarını belirtti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 22:44
Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması!

Rusya Dışişler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile vize kolaylığı ile ilgili görüşmelerin sonbaharda düzenlenmesi hakkında plan yaptıklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, belirli kategorilerdeki ve özelliklerdeki pasaport sahiplerine vize uygulamasının kolaylaştırılmasına ilişkin iki ülke arasındaki görüşmelerin Türkiye ile sonbaharda yapılmasının planlandığını aktardı.

Zaharova yaptığı açıklamada, "Vize konularının görüşülmesi için en uygun ve en profesyonel alan konsolosluk sorunlarından sorumlu uzmanların ikili görüşmeleridir. Uzmanların bu yöndeki görüşmesi sonbaharda planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlarının görüşmeleri sonucunda çeşitli kategorideki vatandaşlar için karşılıklı olarak seyahat rejiminin kolaylaştırılmasıyla ilgili anlaşmaların gerçekleştirilmesi mekanizmasının oluşturulmasına karar verildiğini anımsattı.

Bir süre önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Moskova’da yaptığı görüşmenin ardından "Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında yapılacak kolaylaştırmalar için ortak bir istişare mekanizması kurulması konusunda Türkiye ile anlaştık. Tatil döneminin ardından uzmanlarımıza talimatlar verilecek. Kısa bir süre içerisinde bu konuyla ilgili haberleri ve müjdeyi alacaksınız" demişti. 

Kaynaklar; Haber 7

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