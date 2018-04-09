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Rusya'dan Flaş Doğu Guta Açıklaması : Kimyasal Zehirlenme İzi Yok

 Rusya ordusundan Doğu Guta'daki insanlık suçuna ilişkin açıklama geldi.

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Rusya'dan Flaş Doğu Guta Açıklaması : Kimyasal Zehirlenme İzi Yok

 Rusya ordusundan Doğu Guta'daki insanlık suçuna ilişkin açıklama geldi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 21:17
Rusya'dan Flaş Doğu Guta Açıklaması : Kimyasal Zehirlenme İzi Yok

Esed güçlerinin onlarca kadın ve çocuğu katlettiği saldırıyla ilgili Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yaralılarda kimyasal zehirlenme izine rastlanılmadığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Tüm dünyanın tepkisini çeken saldırıda , Suriye rejimine bağlı jetler kimyasal saldırı gerçekleştirmiş, söz konusu saldırıda çoğunluğunu çocuk ve kadınların oluşturduğu 80'e yakın sivil feci şekilde hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıdan kısa süre sonra katliamla ilgili , "Doğu Guta'da yavruları bugün yine şehit ettiler. Suriye'deki rejimi hala savunanlar var. Acımasız bir şekilde, biz bu iki yüzlülüğe isyan ediyoruz. Ey Batı, Doğu Guta'da şehit edilen bu insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size bunlar adil davranıyor diyeceğiz. Yazıklar olsun diyoruz. Sizi demokrasi, insan hakları, diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun. Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır. Teröristin ağzı ile konuşanlara, "cehenneme kadar yolunuz var" diyoruz." demişti.

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