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Rusya'dan Çok Çarpıcı İncirlik Üssü İddiası

Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan ekonomik kriz sonrası İncirlik Üssü'nün kapatılıp kapatılmayacağı tartışmaları devam ediyor. Tartışmalar devam ederken Rus siyasi lider Jirinovski'den çarpıcı bir iddia geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine de özel bir diplomatik davetle katılan Jirinovski "İncirlik Hava Üssü NATO'ya kapatılıp Rus tarafına aktarılabilir" ifadelerini kullandı.

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Rusya'dan Çok Çarpıcı İncirlik Üssü İddiası

Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan ekonomik kriz sonrası İncirlik Üssü'nün kapatılıp kapatılmayacağı tartışmaları devam ediyor. Tartışmalar devam ederken Rus siyasi lider Jirinovski'den çarpıcı bir iddia geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine de özel bir diplomatik davetle katılan Jirinovski "İncirlik Hava Üssü NATO'ya kapatılıp Rus tarafına aktarılabilir" ifadelerini kullandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 19:07
Rusya'dan Çok Çarpıcı İncirlik Üssü İddiası

Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan ekonomik kriz sonrası İncirlik Üssü'nün kapatılıp kapatılmayacağı tartışmaları  devam ediyor. Tartışmalar devam ederken Rus siyasi lider Jirinovski'den çarpıcı bir iddia geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine de özel bir diplomatik davetle katılan Jirinovski "İncirlik Hava Üssü NATO'ya kapatılıp Rus tarafına aktarılabilir" ifadelerini kullandı.

RIA Novosti Haber Ajansı'nın ‘Rossiya 24’ televizyonunu kaynak göstererek verdiği haberde, Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Vladimir Jirinovski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülkesinin topraklarında bir Rus askeri üssü kurmaya hazır olduğunu iddia etti.

Jirinovski katıldığı programda, "Hemen İran ve Türkiye'den hava ve deniz üslerinin kurulmasını talep etmeliyiz" şeklinde konuştu.

jirinovski incirlik üssü

"Türkiye hazır, sizinle konuştuğum gibi Erdoğan'la da konuştum. O Rusya'yla birlikte olmak istiyor, sıra bekleyip son vagonda Avrupa Birliği'ne gitmek istemiyor" diyen Jirinovski, açıklamalarına şöyle devam etti:

"O bizimle, Rusya'yla olmak istiyor. Çünkü bizimle birlikte Erdoğan'ın gerçekten kim lduğunu bütün dünya bilecek."

Rusya Liberal Demokrat Partisi lideri Jirinovski daha sonra Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü'nün NATO'ya kapatılıp Rus tarafına aktarılabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Jirinovski, temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel daveti üzerine yemin törenine katılmak için Ankara'yı ziyaret etmişti.

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