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Rusya'da Uçak Düştü!

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde L-39 modeli bir eğitim uçağı düştü. Kaza sonrası harekete geçen ekiplerin pilotu arama çalışmaları devam ediyor.

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Rusya'da Uçak Düştü!

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde L-39 modeli bir eğitim uçağı düştü. Kaza sonrası harekete geçen ekiplerin pilotu arama çalışmaları devam ediyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 21:43
Rusya'da Uçak Düştü!

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde L-39 modeli bir eğitim uçağı düştü. Kaza sonrası harekete geçen ekiplerin pilotu arama çalışmaları devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Bilgi ve Toplu Haberleşme Bölümü Krasnodar bölgesinde bölgesinde L-39 tipi bir eğitim uçağının düştüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada arama kurtarma ekibinin harekete geçtiği ve pilotu arama çalışmalarına başlanıldığı belirtildi. Bakanlık uçağın teknik bir arızadan dolayı düştüğünü aktardı.

Kaynaklar; (İHA)

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