Türkiye'nin doğalgaz aramasından rahatsız olan Rum kesiminden Türkiye'ye komik tehdit geldi.

Rum kesiminde yayınlanan bir gazetede yer alan bir yazıda, kesimin Yunanistan'a bağlı askerlerinin İstanbul boğazına doğru ilerlemesinin zamanının geldiğine yer verilerek sözde tehditlerle Türkiye'ye gözdağı verilmeye çalışıldı.

KOMİK TEHDİT: BOĞAZLARA İLERLEME ZAMANI

Gazetenin bugünü sayısında yayımlanan yazıda, Türkiye'nin doğalgaz arama tarama faaliyetleri ile Rum kesiminin alanlarını ihlal ettiği ve özellikle Kıbrıs barışı konusunda olumsuz bir tavır takındığı iddia edilirken, yaşanan bu gelişmelere karşı Rum kesiminin Yunanistan'a bağlı askerlerinin İstanbul boğazına doğru ilerlemesinin zamanının geldiği belirtildi.

Özellikle Yunanistan ile son dönemlerde yaşanan gergin ilişkiler nedeniyle dolaylı olarak artan ve doğalgaz arama tarama faaliyetlerine karşı sorun çıkartan Rum yönetiminin bu tehdit dolu bu tavrı, "yüzölçümü Çanakkale kadar olan bir ülkenin komik tehdidi" olarak yorumlandı.

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