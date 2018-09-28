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''Ronaldo bana tecavüz etti''

Ronaldo için yüz kızartıcı şok tecavüz iddiası gündeme geldi! Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan Kathryn Mayorga isimli bir kadın, 2009 yılında Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini öne sürerek dava açtı.

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''Ronaldo bana tecavüz etti''

Ronaldo için yüz kızartıcı şok tecavüz iddiası gündeme geldi! Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan Kathryn Mayorga isimli bir kadın, 2009 yılında Cristiano Ronaldo'nun kendisine tecavüz ettiğini öne sürerek dava açtı.

28 Eylül 2018 Cuma 20:00
''Ronaldo bana tecavüz etti''

Dünya futbolunun dev ismi Cristiano Ronaldo yüz kızartıcı bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Kathryn Mayorga ismindeki ABDli bir kadın, futbolcunun 2009 yılında Las Vegas'ta kendisine tecavüz ettiğini ve daha sonra sus payı olarak 375 bin dolar ödediğini iddia ederek dava açtı.

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Dokuz yıl önce yaşanan olayın bir otel suitinde gerçekleştiğini ifade eden 34 yaşındaki Mayorga'nın iddiasına göre Ronaldo kendisine tecavüz etti. Yine kadının ifadesine göre gerçekleşen menfur olaydan sonra yıldız futbolcu kendisine acı çekip çekmediğini sordu.

Bu soruları, futbolcunun ağzından gelen ilginç bir itirafın geldiği iddiası izledi. Kadının iddiasına göre Portekizli yıldız futbolcu Kathryn Mayorga'ya "Bir şekilde dizlerinin üzerine çöktü ve bana 'Ben % 99 itibarıyla iyi bir insanım. Ancak geri kalan % 1'i bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Mynet

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Son Güncelleme: 28.09.2018 20:49
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ronaldo bana tecavüz etti
Yorumlar
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Noname 40 dakika önce

Dünya genelinde nasıl bir trend oluştu böyle?

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Azel 14 dakika önce

Bence bu kadın bir çıkar peşinde

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Tamam 14 dakika önce

Para bitti fazlasını ver dio

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Ahmet 11 dakika önce

İftira atmak Dünya'da yeni trend oldu.

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Baharr 5 dakika önce

Aklı nardaymış şimdiye kadar . Yalan söylemek iftira atmak bu kadar basit olmasa gerek .

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