''Ronaldo bana tecavüz etti''

Dünya futbolunun dev ismi Cristiano Ronaldo yüz kızartıcı bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Kathryn Mayorga ismindeki ABDli bir kadın, futbolcunun 2009 yılında Las Vegas'ta kendisine tecavüz ettiğini ve daha sonra sus payı olarak 375 bin dolar ödediğini iddia ederek dava açtı.

Dokuz yıl önce yaşanan olayın bir otel suitinde gerçekleştiğini ifade eden 34 yaşındaki Mayorga'nın iddiasına göre Ronaldo kendisine tecavüz etti. Yine kadının ifadesine göre gerçekleşen menfur olaydan sonra yıldız futbolcu kendisine acı çekip çekmediğini sordu.

Bu soruları, futbolcunun ağzından gelen ilginç bir itirafın geldiği iddiası izledi. Kadının iddiasına göre Portekizli yıldız futbolcu Kathryn Mayorga'ya "Bir şekilde dizlerinin üzerine çöktü ve bana 'Ben % 99 itibarıyla iyi bir insanım. Ancak geri kalan % 1'i bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Mynet

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