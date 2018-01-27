Reza Zarrab'ın Nerede Olduğu Ortaya Çıktı

ABD'nin İran'a yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve 6 ayrı suçtan dolayı yargılanmasına tutuklu devam edilen Reza Zarrab'ın yeni adresi ortaya çıtkı.

6 ayrı suçtan yargılanan ve cezasını hafifletmek için ABD ile işbirliği yapan Reza Zarrab, önce suçlamaları kabul edip ardından da büyük yankı uyandıran planını duruşmalarda detaylı anlattı. Zarrab halen New York şehrine yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan bir cezaevinde tutulmaya devam ediliyor.

Tecavüz İddialar

Reza Zarrab’ın, mahkemede tanıklık yaptığı günlerde eski hücre arkadaşının, Zarrab'ın kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla mahkemeye bir suç duyurusu yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Zarrab, 2016 yılında Manhattan’daki Metropolitan Cezaevi’nde kaldığı dönemde koğuş arkadaşı olan 62 yaşındaki Fildişi Sahilli asıllı Faozi Jaber tarafından geçtiğimiz aralık ayında mahkemeye verilmiş,Jaber, dava dilekçesinde Zarrab’ın kendisine defalarca cinsel taciz ve tecavüz ettiğini yönünde iddialarda bulunmuştu.

New York Temyiz Mahkemesinde yer alan kayıtlarına göre, bu davayla ilgili tebligat Zarrab’a 19 Ocak günü Wastchester Bölgesi Cezaevi’nde noter onaylı olarak yapıldığı görülüyor.

İsmi “Temyiz Mahkemesi” olarak geçtiği halde alt mahkeme davalarını da kabul eden “New York Temyiz Mahkemesi” kayıtlarına göre, İranlı işadamı Reza Zarrab’ın “60812/2017“ dosya numarasıyla bu cezaevinde kaldığı kaydedilmesine rağmen, cezaevi kayıtlarında ise isminin yer almadığı ortaya çıktı.

Jaber’in avukatı Alexei Schacht, dava dilekçesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Zarrab’ın avukatı Benjamin Brafman, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada bu suçlamaların asılsız olduğunu söylemişti.

Kpsscafe.com.tr |Ankara