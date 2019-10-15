REKOR ZAM! Asgari ücrete yüzde 375 zam yapıldı!

Asgari ücretle çalışanlar merakla maaşlarına ne kadar zam yapılacağını beklediği bu sıralarda Venezuela hükümeti tarafından asgari ücrete yapılan zam oranı herkesi şaşırttı. Venezuela tarafından asgari ücrete yapılan zam Türkiye’de asgari ücrete yapıldığı takdirde asgari ücret ile çalışanlar 9 bin 595 lira alması anlamına geliyor.

YAPTIRIMLARA KARŞI MÜCADELE EDİYORLAR

Geçtiğimiz aylarda Maduro’ya karşı birleşen ABD ve Batılı ülkeler üst üste gerçekleştirdikleri planlarını Venezuela’da hayata geçirmeye çalışmış fakat başarılı olamamıştı. Bir çok yaptırıma karşı dayanan Venezuela’da hükümet asgari ücretlilerin maaşına zam yapma kararı aldı.

Venezuela Kurucu Meclisi (ANC) Milletvekili ve ANC İşçi Komisyonu Başkanı Francisco Torrealba yüzde 375’lik asgari ücret ve yüzde 600’lük alışveriş kuponu artışını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 375 ZAM YAPILDI

2,05 dolara karşılık gelen 40 bin egemen bolivarlık asgari ücretin 150 bin egemen bolivara (7,66 dolar) çıkarıldığını kaydeden Torrealba, 1,27 dolara karşılık gelen 25 bin egemen bolivarlık alışveriş kuponunun aynı şekilde 150 bin bolivara çıkarıldığı bilgisini paylaştı.

Uygulanıp uygulanmayacağı konusunda açıklama yapmayan Torrealbanın bu artışlarla Venezuela’daki bir asgari ücretlinin aylık kazancı 300 bin egemen bolivara (15,33 dolar) yükselmiş olacak.

VENEZUELA GEÇİCİ BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

ABD ve Batılı ülkerlerin tayin ettiği geçici devlet başkanı ve ülkeye uygulanan yaptırımları destekleyen muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido’dan asgari ücret ve alışveriş kuponuna yapılan zamma tepki gösterdi. 900 gram süt tozunun 192 bin egemen bolivarlık fiyat etiketini sosyal medya hesabından paylaşan Juan Guaido, zammı halkla dalga geçmek olarak değerlendirdi.

Venezuela’da bulunan İşçiler İçin Sosyal Analiz ve Belgelendirme Merkezi (CENDA) Başkanı Oscar Meza da Venezuela’daki açlık sınırının 300 dolar olduğuna dikkati çekti.

IMF ve ekonomi uzmanları ise yaptırımlar ülkesi olarak anılan Venezuela’nın 2018 yılında kümülatif enflasyonunu yüzde 1 milyon 370 bin olarak ilan etmiş 2019 yıl sonu için ülkedeki enflasyonun yüzde 10 milyona ulaşacağı beklentisinde olduklarını açıklamıştı.

2020 YILI ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI TAHMİNLERİ

YÜZDE 8 ZAM ORANI: Maaşlara bu zam oranı uygulandığı takdirde maaşlara 161 TL zam gelecek ve asgari ücret 2 bin 181 TL'ye yükselmiş olacak.

YÜZDE 8.5 ZAM ORANI: 2020 yılında asgari ücrete bu oranda zam yapılması durumunda asgari ücrete 172 TL zam gelecek ve 2 bin 192 TL olacak.

YÜZDE 10 ZAM ORANI: Bu zam oranı açıklanırsa asgari ücrete 202 TL zam gelecek ve 2 bin 222 TL'ye asgari ücret çıkmış olacak.

YÜZDE 12 ZAM ORANI: Bu zam oranı ile maaşlara 243 TL zam yapılır. Asgari ücret 2 bin 663 TL'ye çıkar.

YÜZDE 13.96 ZAM ORANI: Bu zam oranı ile maaşlara 281 TL zam yapılır. Maaşlar 2 bin 301 TL olur.

YÜZDE 15 ZAM ORANI: Herkesin merakla beklediği zam oranı yüzde 15 uygulandığı takdirde maaşlar 303 TL artar ve asgari ücret 2 bin 323 TL'ye ulaşır.