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Putin'den Erdoğan'a Övgü Dolu Tebrik-Putin Erdoğan'ı O Sözlerle Övdü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini gönderdiği bir telgrafla kutladı.

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Putin'den Erdoğan'a Övgü Dolu Tebrik-Putin Erdoğan'ı O Sözlerle Övdü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini gönderdiği bir telgrafla kutladı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 10:55
Putin'den Erdoğan'a Övgü Dolu Tebrik-Putin Erdoğan'ı O Sözlerle Övdü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçim sonuçları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Önceki gün gerçekleşen erken seçimlerde oyların yüzde 52.5'lik kısmını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkj Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eden Putin, övgü dolu sözler söyledi.

Kremlin'in basın dairesinden seçim sonuçları ile ilgili yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Putin, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği tebrik telgrafında, Türkiye'deki seçimlerin sonucunun, 'Erdoğan'ın büyük bir siyasal otoritesi olduğunu tamamen kanıtladığını' ifadelerine yer verdi.

BÜYÜK DESTEĞİN İSPATI

Rusya Devlet Başkanı Putin'in telgrafında ayrıca, 'seçim sonucunun, Türkiye'nin güncel sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi ve ülkenin dış siyasetteki pozisyonunun güçlenmesi için Erdoğan liderliğinde izlenen politikalara gösterilen büyük desteğin ispatı olduğu' ifadeleri yer aldı.

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Son DakikaHaberPutinRusya
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