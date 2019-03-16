PUBG oynayanlara Hapis Cezası!

Hindistan'da çok oyunculu video oyunu PUBG oynayan 16 kişi tutuklandı. Hindistan'da bazı eyaletlerde PUBG oyunu, bağımlılık yarattığı ve çocuklara zarar verdiği sebebiyle yasaklı durumda.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre polisin operasyon düzenleyerek yaşları 18 ila 22 arasında değişen en az 16 kişiyi yakaladığı ve oyunu oynayanların polisin yanlarına dahi yaklaştığını fark etmediği belirtildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Hint komiser Rohit Raval polis ekiplerinin oyunu oynayan kişileri suç üstü yakaladığını, oyunu oynayanların tutuklandığını söyledi.

Tutuklanan kişilerin cep telefonlarına PUBG soruşturması kapsamında el konuldu.

Haklarında bir ay hapis cezası verilen 16 kişi aynı gün kefaletle serbest kaldı.

Hindistan'da çok sayıda kent, aileler ve eğitmenlerden gelen şikayetlerin ardından PUBG oyununu yasaklama kararı aldı. Ülkede oyunu yalnızca yetkililerin ve polislerin araştırma amacıyla oynamasına izin veriliyor.