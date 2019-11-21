Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106798
ALTIN
268.720
DOLAR
5.6900
STERLIN
7.3701
EURO
6.3052
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Talimatı!
Meclis'ten Geçti! İşte Yeni Vergiler
İş Arayanlar Dikkat! 80 Şehirde Personel Alınıyor! İş İl İl Alım Yapan İş Yeri Sayısı
Son dakika! Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
2020 KPSS Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

Prense büyük şok! Cinsel ilişki rezaletinin cezası kesildi

İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, pedofili suçundan hüküm giyen ve hapiste intihar eden milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle uzun süren tartışmaların ardından kraliyet görevlerinden çekilme kararı aldı.

Prense büyük şok! Cinsel ilişki rezaletinin cezası kesildi

İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, pedofili suçundan hüküm giyen ve hapiste intihar eden milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle uzun süren tartışmaların ardından kraliyet görevlerinden çekilme kararı aldı.

21 Kasım 2019 Perşembe 11:31
Prense büyük şok! Cinsel ilişki rezaletinin cezası kesildi
banner400

Prens Andrew, Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile yakın arkadaştı ve Epstein küçük kız çocuklarını cinsel ilişkiye zorlayarak fuhuş şebekesi kurmakla suçlanıyordu. Daha sonra hüküm giyen Epstein, 10 Ağustosta tutulduğu cezaevinde ölü bulunmuş ve intihar ettiği açıklanmıştı.

Bir tanığın Prens Andrew’in de bu suçlara dâhil olduğunu belirtmesi üzerine, medyada buna dair yer alan haberlere cevap vermek için BBC ile röportaj yapan Prens Andrew, dün kraliyet görevlerinden çekildiğini açıkladı.

Buckingham Sarayı kanalı ile yazılı yaptığı açıklamada Prens Andrew, İngiltere gündeminde yer almaya devam eden bu olayın Kraliyet çalışmalarına zarar verdiğini ifade etti.

York Dükü Prens Andrew, ailesinin yürüttüğü ve kendisinin desteklemekten onur duyduğu birçok değerli çalışmanın ve hayır işlerinin bu olayla tahribata uğradığını gördüğünü söyledi.

Annesi Kraliçe Elizabeth'e görevlerinden ayrılmak istediğini ileten Prens Andrew, kraliçenin izin verdiğini belirtti. Epstein’in intiharının birçok cevaplanmamış soru bıraktığını, bu olaydan etkilenen herkesin bir cevap hak ettiğini ve bu kişilere derin sempati duyduğunu ileten Prens Andrew, gerekirse herhangi bir soruşturmada yardımcı olmaya istekli olduğunu ifade etti.

The Financial Times gazetesinin röportajla ilgili başlığı "Prens Andrew'un ismini temize çıkarma girişimi bir halkla ilişkiler felaketi oldu". Haberde, Prens Andrew'un kendisini savunurken kullandığı ifadelerin 'tuhaf olduğu' yorumu yapılıyor. Ama gazeteye göre asıl önemlisi, Prens Andrew'un kendisini, yasal soruşturmanın devam ettiği Epstein davasının ortasına atmış olması."

The Guardian gazetesi baş sayfa manşetine avukatların Prens'e yaptığı "Özür dilemeli" çağrısını taşımış. Epstein'ın beş kurbanının avukatı Gloria Allred, Guardian gazetesine açıklamasında şunları söylüyor: "Prens Andrew için şimdi doğru ve onurlu davranış FBI ve New York savcıları tarafından sorgulanmaya gönüllü olmasıdır. Prens Andrew bu röportajla kamuoyunun karşısına çıkmaya karar verdi, ona inanıp inanmamaya insanlar karar versin. Burada en önemlisi, bu röportajda kurbanlar hakkında çok az konuşmuş olması. Neredeyse tamamen göz ardı edildiler."

Daily Mirror gazetesine röportajı değerlendiren beden dili uzmanı Darren Stanton, Prens'in kaçamak yanıtlar verdiğini ve fazlasıyla hazırlıklı bir şekilde televizyona çıktığını söyledi.

18 yaşından küçük genç kızlarla cinsel ilişkiye girmek ve tacizle suçlanan milyarder işadamı Jeffrey Epstein kendini assa da mahkemede anlatılanlar günlerce dünya kamuoyunu meşgul etmişti.

New York Federal Mahkemesi’nde görülen duruşmada, yargıç Richard Berman Epstein mağduru kadınları dinlemiş ve mahkemede duygusal anlar yaşanmıştı.

Kurbanlardan Teala Davies kucağında bebeğiyle mahkemeye geldi. Ona, avukatı Gloria Allred ve bir arkadaşı eşlik etti.

Duruşmaya mağdur çok sayıda kadın katılırken, İngiliz oyuncu Anouska de Georgiiou da başından geçenleri anlattı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
prense büyük şok cinsel ilişki rezaletinin cezası kesildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Başkonsolos ABD’li diplomatı kürsüden indirdi!
Türk Başkonsolos ABD’li diplomatı kürsüden indirdi!
121 yıl önce çekilen fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı
121 yıl önce çekilen fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı
Pedofili rezaleti ifşa oldu! 180 mağdur çocuk var!
Pedofili rezaleti ifşa oldu! 180 mağdur çocuk var!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim