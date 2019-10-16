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Pompeo'dan Türkiye açıklaması!

Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmaya ikna etmek için Ankara yoluna gönderdiği Pompeo, Fox Business Network'e son durumla ilgili açıklamalar yaptı.

Pompeo'dan Türkiye açıklaması!

Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmaya ikna etmek için Ankara yoluna gönderdiği Pompeo, Fox Business Network'e son durumla ilgili açıklamalar yaptı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:55
Pompeo'dan Türkiye açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın yarattığı durumla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme beklentisi içindeyiz. Başkan Trump bunu ABD hükümetinin en üst düzeyinde yapıp kendisiyle yüz yüzde görüşmemizin önemli olduğu hissiyatında; Erdoğan'ın durması lazım, Suriye'ye bu istilayı durdurması lazım.

* Bu, pek çok devlet ve aynı zamanda devlet olmayan aktörün rol oynadığı karmaşık bir mesele, Suriye'deki duruma bir çözüm bulma arayışındayız.

* ABD'nin amacı ABD-Türkiye ilişkilerini koparmak değil, Türkiye'yi bu tür davranışlara girme kapasitesinden mahrum bırakmak.

* ABD Suriye'de vakum oluşmamasını garantiye almak için uğraşıyor.

* Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumludur.

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