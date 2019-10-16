Pompeo'dan Türkiye açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın yarattığı durumla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme beklentisi içindeyiz. Başkan Trump bunu ABD hükümetinin en üst düzeyinde yapıp kendisiyle yüz yüzde görüşmemizin önemli olduğu hissiyatında; Erdoğan'ın durması lazım, Suriye'ye bu istilayı durdurması lazım.

* Bu, pek çok devlet ve aynı zamanda devlet olmayan aktörün rol oynadığı karmaşık bir mesele, Suriye'deki duruma bir çözüm bulma arayışındayız.

* ABD'nin amacı ABD-Türkiye ilişkilerini koparmak değil, Türkiye'yi bu tür davranışlara girme kapasitesinden mahrum bırakmak.

* ABD Suriye'de vakum oluşmamasını garantiye almak için uğraşıyor.

* Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumludur.

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