Polis veya Asker Olamayanlar Bu Mesleği Yapıyor!

Asker veya polis olma hayali kuranlar gençler kendilerini bambaşka bir mesleğin içerisinde bulabiliyor. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da oldukça yaygınlaşan mesleğin adı Terörist Avcısı... Başına ödül konulan teröristlerin peşine düşen Terörist Avcılarının kazançları da oldukça yüksek...

Amerika'da Terörist Avcıları 2018 yılında 21 teröristin yakalanmasını sağlayarak 20 milyon dolardan fazla kazancın sahibi oldu. Türkiye'de de bu işi yapanlar bulunuyor.

BAŞINA ÖDÜL KONULAN TERÖRİSTLER

Oldukça tehlikeli ve zahmetli olan terörist avcılığı kolay bir iş değil... İçişleri Bakanlığı’nın, terörist avı için belirlediği rakam 200 bin TL’den başlayıp 4 milyon TL’ye kadar çıkıyor. Tüm teröristler için verilecek toplam miktar ise 468 milyon 500 bini buluyor. Söz konusu rakam, İçişleri Bakanlığı bütçesinin yüzde 12’sini oluşturuyor.

13 TERÖR ÖRGÜTÜ VAR

Hazırlanan listenin çoğunluğunu PKK/KCK üyesi teröristler oluşturuyor. PKK/KCK, DHKP/C, Hizbullah, İslami Hareket Örgütü, TİKB, MLKP, DEAŞ, PDY ve Vasat Terör Örgütü listede kabul gören terör örgütleri olarak yer alıyor.

KAÇ KİŞİ HANGİ TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ARANIYOR?

13 farklı terör örgütünün yer aldığı listede, PKK/KCK’dan 607, DHKP/C’den 7, Hizbullah’tan 9, İslami Hareket Örgütü’nden 1, TİKB’den 4, MLKP’den 10, DEAŞ’tan 23, PDY’den 24, El Kaide’den 9, Tevhid Selam Kudüs Ordusu’ndan 1, TKP/ML’den 7, FETO/PDY işbirliğinden 1 ve Vasat Terör Örgütünden ise 1 kişi aranıyor.

LİSTENİN EN YAŞLISI GÜLEN

Hazırlanan listelerin en yaşlı ismi kırmızı listede FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olarak kabul edilen 1941 doğumlu ve 74 yaşındaki Erzurumlu Fethullah Gülen; en küçüğü ise gri listede yer alan PKK/KCK’dan aranan 1998 doğumlu 17 yaşındaki Bitlisli Mehmet Nasip Denli olarak tespit edilmiş.

İHBAR EDEREK PARA KAZANIYORLAR

Ödül Komisyonu, emniyet işlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Emniyet Genel Müdürünün belirleyeceği üç üye, Jandarma Genel Komutanının belirleyeceği üç üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşuyor. Yönetmeliğe göre ihbar edenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şart koşulmadı. Ayrıca ihbar yani ödüllendirilecek kişinin; suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, geçici köy korucuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli olmaması gerekiyor.

TERÖRİST AVCISI

Kendilerine Terörist Avcısı olarak isim veren bu kişiler, tehlikeli bir sürece adım atıyorlar... Benzer örnekleri ABD, Türkiye, İran, Irak, Afganistan gibi ülkelerde de görülüyor.

Bu işi yapan kişiler ABD'de eski asker ve eski polis olması dikkat çekerken ülkemizde ödül sahibi olabilmek için askeri veya emniyet personeli olmamak yer alıyor. Son günlerde forumlarda ve sosyal ağ mecralarında terörist avcılığı yaptığını söyleyen kişiler artmaa başladı.

Uzmanlar, asker veya polis olma hayali olan gençlerin bu mesleğe yönelmeye başladığı veya başlayabileceği bunun da kişiler için tehdit oluşturabileceği görüşünde birleşiyor.

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