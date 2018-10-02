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Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde polisleri dahi şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

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Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde polisleri dahi şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

02 Ekim 2018 Salı 10:13
Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Genç bir kadın, kendisiyle ilişkiye girmeyi reddeden sevgilisini yüzünden defalarca bıçakladı.,

Katherine Tavarez isimli genç kadın erkek arkadaşı cinsel ilişkiyi reddedince eline geçirdiği bıçakla genç adama adeta dehşeti yaşattı.

27 yaşındaki genç kadın, erkek arkadaşını yüzünden defalarca bıçakladı.Yüzünden bıçaklanan adam kanlar içinde kaldı. Komşuların çığlık sesleri üzerine polise durumu ihbar etmesi üzerine olayın yaşandığı eve gelen polisler genç adamı ve kadını kanlar içindeyken buldu.

Korkunç olay sabaha karşı 03:30 sıralarında yaşandı. Olay yerine gelen polisi eli ve elbisesi kanlar içinde olan Tavarez karşıladı.

Tavarez tutuklanırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Davut Cebe 6 dakika önce

Türkiye 'de de tam tersi oluyor anasını satayım.

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