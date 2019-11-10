playboy model lauryn elaine i köpek zinciriyle bağlayıp evini soydular

ABD’nin Los Angeles kentinin North Hollywood bölgesinde yaşayan Playboy modeli Lauryn Elaine, önceki gece evine döndüğünde büyük bir şok yaşadı.

İçeri girdiğinde yüzleri maskeli üç kişiyle burun buruna gelen Elaine, kaçamadan hırsızlar tarafından yakalandı.

36 yaşındaki modeli köpek zinciriyle bir dolaba bağlayan zanlılar, evden 30 bin dolar değerinde para ve değerli eşyayla birlikte ayrıldı.

Hırsızların gitmesiyle birlikte kendini kurtaran Elaine, polis ekiplerine haber verdi.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede hırsızların camlı kapıyı kırarak içeri girdiğini tespit ederken, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

TMZ’nin haberine göre olay sonrası büyük şok yaşayan Elaine, evde yaşadıklarını ve ortalığın geldiği hali paylaştığı bir videoda anlattı.

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