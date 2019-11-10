Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103153
ALTIN
270.348
DOLAR
5.7533
STERLIN
7.3739
EURO
6.3439
Faturalarınızı Kontrol Edin! Sizin de Başınıza Gelebilir!
Esnafa 2050 TL İşsizlik Maaşı Ödenecek! İşte Başvuru Şartları!...
O Parayı İndirimli Ödeyebilirsiniz! İnternetten Sorgulayın!
Binlerce kişiye erken emeklilik müjdesi!
CHP'li Okan Gaytancıoğlu'ndan KPSS Eleştirisi!

Playboy model Lauryn Elaine'i köpek zinciriyle bağlayıp evini soydular

ABD'li Playboy model Lauryn Elaine, Los Angeles'ta hırsızların hedefi oldu. Elaine'nin evine giren hırsızlar, genç kadını köpek zinciriyle bağladıktan sonra evde bulunan 30 bin dolar ile değerli eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

Playboy model Lauryn Elaine'i köpek zinciriyle bağlayıp evini soydular

ABD'li Playboy model Lauryn Elaine, Los Angeles'ta hırsızların hedefi oldu. Elaine'nin evine giren hırsızlar, genç kadını köpek zinciriyle bağladıktan sonra evde bulunan 30 bin dolar ile değerli eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

10 Kasım 2019 Pazar 00:05
Playboy model Lauryn Elaine'i köpek zinciriyle bağlayıp evini soydular

ABD’nin Los Angeles kentinin North Hollywood bölgesinde yaşayan Playboy modeli Lauryn Elaine, önceki gece evine döndüğünde büyük bir şok yaşadı.

İçeri girdiğinde yüzleri maskeli üç kişiyle burun buruna gelen Elaine, kaçamadan hırsızlar tarafından yakalandı.

36 yaşındaki modeli köpek zinciriyle bir dolaba bağlayan zanlılar, evden 30 bin dolar değerinde para ve değerli eşyayla birlikte ayrıldı.

Hırsızların gitmesiyle birlikte kendini kurtaran Elaine, polis ekiplerine haber verdi.

Polis olay yerinde yaptığı incelemede hırsızların camlı kapıyı kırarak içeri girdiğini tespit ederken, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

TMZ’nin haberine göre olay sonrası büyük şok yaşayan Elaine, evde yaşadıklarını ve ortalığın geldiği hali paylaştığı bir videoda anlattı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.11.2019 00:40
Anahtar Kelimeler:
playboy model lauryn elaine i köpek zinciriyle bağlayıp evini soydular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polonya’da 'deniz canavarı' fosili bulundu: Timsahlarla beslendiği düşünülüyor
Polonya’da 'deniz canavarı' fosili bulundu: Timsahlarla beslendiği düşünülüyor
Beynindeki kıl kurduyla 15 yıl yaşadı!
Beynindeki kıl kurduyla 15 yıl yaşadı!
Ölen babasına mektup yazan küçük kız beklenmedik bir yanıt aldı!
Ölen babasına mektup yazan küçük kız beklenmedik bir yanıt aldı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim