Pilot Maaşını Geçti: 678 Bin TL Maaş Alıyorlar!

Bazı Londra metrosu makinistlerinin maaşlarının birçok pilotun aldığı maaşı geçtiği açıklandı. Bazı makinistler yıllık brüt 100 bin sterlinden fazla Türk Lirası ile yaklaşık olarak 678 bin TL maaş alıyor.



Sunday Times gazetesinin aktardığı habere göre, metro çalışanları bir arkadaşlarının işten çıkarılmasını protesto etmek için şehrin en işlek hatlardan birinde Noel öncesinde Cumartesi günü yapmayı planladıkları grev öncesinde bazı veriler yayımladı. Yayımlanan verilere göre, bazı makinistlerin yıllık brüt 100 bin sterlinden fazla maaş aldığı ortaya çıktı.

Londra Belediyesi'nin ulaşım birimi sözcüsünün açıklamalarına göre makinistlerin ortalama net maaşları 55 bin 011 sterlin. Fakat çoğu makinistin kazandığı para ek ödemelerle 70 bin sterline kadar çıkıyor. Söz konusu maaşlara fazla mesai, ikramiye ve emeklilik katkı payları da dahil edildiğinde 70 bin siterlinin üzerine de çıkıyor.

En yüksek ücret alan personelin maaşı 2012 yılından bu yana % 69 oranında arttı.

Dokuz makinistin maaşı 100 bin sterlini geçerken 30 kişinin maaşının 80 bin, 100 makinistin de 70 ila 80 bin sterlin olduğu açıklandı.

3 binden fazla makinistin yıllık maaşı 60-70 bin sterlin. Yarı zamanlı çalışanların maaşları 60 bin sterline kadar çıkabiliyor.

Londra Belediyesi, bu maaşların sendikalarla 2014 yılında yapılan görüşmelerde karar verildiğini ifade ediyor.





PİLOT MAAŞLARI

Prospects adlı ingiliz kariyer sitesinin aktardığına göre, ülkede yardımcı pilotların maaşları 36 bin ile 48 bin sterlin arasında değişirken orta ölçekli bir havayolu şirketinde çalışan pilotların maaşları 5ise 7 bin ile 78 bin sterlin arasında değişiklik gösteriyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi'nin yayımladığı verilere göre, ülkede 10 yıllık bir öğretmenin net maaşı 28 bin 700 sterlin.

Kaynaklar:BBC TÜRKÇE

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