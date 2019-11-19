Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 11°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
107529
ALTIN
269.673
DOLAR
5.7146
STERLIN
7.4014
EURO
6.3323
Adalet Bakanı Açıkladı: Af Yasası Bekleyenlere Kötü Haber!
ÖSYM 2020 sınav takvimi yayınlandı! KPSS, YKS, DGS ve ALES ne zaman?
ASDEP personel alımı başvuru şartları nedir?
Emekli maaşı alanlar ve 2020 yılı emekli maaşı alacaklar dikkat! Hem maaşınız gidebilir hem de borçlu olabilirsiniz
Evlenenlere Kıdem Tazminatı Müjdesi!

Pedofili rezaleti ifşa oldu! 180 mağdur çocuk var!

Fransa'da bir cerrahın otuz yıldır yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Bazı cinsel istismar vakalarının hastalar aneztezi etkisindeyken yapıldığı belirlenirken, olay Fransa'da 'ülkenin en büyük pedofili skandalı' olarak anılıyor.

Pedofili rezaleti ifşa oldu! 180 mağdur çocuk var!

Fransa'da bir cerrahın otuz yıldır yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Bazı cinsel istismar vakalarının hastalar aneztezi etkisindeyken yapıldığı belirlenirken, olay Fransa'da 'ülkenin en büyük pedofili skandalı' olarak anılıyor.

19 Kasım 2019 Salı 15:28
Pedofili rezaleti ifşa oldu! 180 mağdur çocuk var!

Fransa'nın Jonzac bölgesinden olan Joël Le Scouarnec isimli 68 yaşındaki Gastroenteroloji cerrahının meslek hayatına başladığından beri, 250'den fazla çocuğu taciz ettiği, bazılarına da tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Cinsel istismarların çoğunun hastalar anestezi etkisindeyken gerçekleştiği belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Laurent Zuchowicz, olaya ilişkin 250 potansiyel mağdurun tespit edildiği ve 184 kişinin şikayette bulunmayı planladığı açıkladı. Zuchowicz, polisin bu kişilerden 209'unun ifadesine başvurduğunu belirtti.

6 yaşındaki bir kızın şikayetiyle ortaya çıkmış

Sputnik'in Le Parisien'den aktardığı habere göre, Scouarnec iki sene önce altı yaşındaki bir kızın tecavüze uğradığını söylemesi üzerine tutuklandı.

Cerrahın evinde yapılan aramada ise çocuk pornoları ve çocuk ameliyatlarını 'seks sahneleri' gibi anlatan günlükler bulundu.

The Sun'da yer alan haberde ise cerrahın 2005'de pornografik çocuk fotoğrafları bulundurmakla suçlandığı ancak 2017'de tutuklanana kadar hastanede görev yapmaya devam ettiği belirtiliyor.

Avukatı 'saf fanteziler' dedi

Scouarnec'in avukatı Francesca Satta, AFP'ye yaptığı açıklamada günlüklerin 'saf fanteziler' içerdiğini söyledi ancak cerrahın bazı çocukları taciz ettiğini kabul etti.

Scouarnec, 2020 Mart'ında yargılanmaya başlayacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
çocukCinsel IstismarDoktorCinsel TacizFanteziPedofiliCerrah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'de Türk Askerine Alçak Saldırı!
Suriye'de Türk Askerine Alçak Saldırı!
'Uzaylılar nükleer silahlara müdahale ediyor'
'Uzaylılar nükleer silahlara müdahale ediyor'
Mağazada rezalet! Mağazada idrarını yapan genç kadına tepki yağdı
Mağazada rezalet! Mağazada idrarını yapan genç kadına tepki yağdı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim